Internationaler Orgelzyklus in Speyer würdigt Max Regers 150. Geburtstag

Speyer. Sein großes Vorbild war Johann Sebastian Bach. Doch in seinen Orgelkompositionen entwickelte Max Reger die barocke Polyphonie weiter – bis hin zu jener Grenze, an der die Tonalität sich auflöst. Regers 150. Geburtstag, der in diesem Jahr begangen wird, steht im Mittelpunkt des Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer. Er wird am Samstag, 22. April, von Domorganist und Künstlerischen Leiter des Orgelzyklus’ Markus Eichenlaub eröffnet.

Insgesamt neun Interpreten sind bis 4. November an der Orgelanlage in der Kathedrale zu erleben. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr an der Chororgel, wo ab 18.45 Uhr Gespräche mit den Organisten geführt werden. Max Regers Oeuvre wird bei diesem Konzertzyklus aber nicht durch seine großen Orgelwerke repräsentiert sein, etwa durch die opulenten Choralfantasien, sondern durch an Umfang eher kleinere Stücke.

So oder so gewährt Regers Musik das Eintauchen in eine völlig neue harmonische Welt, wie Domorganist Eichenlaub verspricht. Dass Reger nicht stärker in die liturgische Gestaltung eingebunden ist, führt Eichenlaub auf die häufig komplexe Textur seiner Musik zurück, die bei Hörern zuweilen als abstrakt empfunden werde. Gleichwohl verfolgt der diesjährige Orgelzyklus die Absicht, Stationen in Regers Werk und Leben nachzuzeichnen.

In den acht Konzertprogrammen werden Regers Kompositionen teils mit barocker Musik kontrastiert, aber vor allem Linien zu modernen und zeitgenössischen Komponisten gezogen. So lässt Eichenlaub auf zwei von Regers „Zwölf Stücken“ Werke von Charles-Marie Widor, Olivier Messiaen und Sigfrid Karg-Elert folgen.

Zweiter Interpret dieses Orgelzyklus ist der Professor an der Akademie der musikalischen Künste in Prag, Jaroslav Tuma. Als Gewinner des Wettbewerbs für Orgelimprovisation in Haarlem gilt er als Kapazität auf seinem Gebiet; er wird am Mittwoch, 17. Mai, unter anderem marianische Musik böhmischer Prägung des tschechischen Komponisten Adam Vaclav Michna spielen. Regers Präludium und Fuge E-Dur wird umrahmt von Kompositionen Johann Sebastian Bachs und Jan Hanus’.

Die in Leipzig studierende, aber bereits sehr wettbewerbserfahrene südkoreanische Organistin Sunkyung Noh setzt den Konzertreigen am Samstag, 10. Juni, mit Werken aus Regers „Zwölf Stücken“ sowie seinem Choralvorspiel „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ fort. Daneben erklingen Barockwerke von Dieterich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Die Komponisten Thierry Escaich und Zsigmond Szathmary vertreten die zeitgenössische Orgelkunst.

Max Regers „Neun Stücke“ opus 129 stehen im Mittelpunkt des Programms von Matthias Maierhofer am Samstag, 24. Juni. Die Alte Musik ist bei ihm mit Werken von Michelangelo Rossi, Johann Sebastian Bach und Dieterich Buxtehude vertreten. Vom zeitgenössischen japanischen Komponisten Toshio Hokosawa interpretiert der Organist das Stück „Cloud-scape“. Maierhofer ist seit 2016 Professor für Orgel an der Musikhochschule Freiburg sowie Domorganist am dortigen Münster „Unserer Lieben Frau“.

Filmmusik aus „Nosferatu“

Jean-Baptiste Monnot wird in Speyer bei zwei Konzerten zu hören sein: am Samstag, 22. Juli, beim Orgelzyklus im Dom und tags darauf als Orgelimprovisator zum Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922. Monnot wird im Technik Museum auf seiner selbst konstruierten Reiseorgel spielen. Im Dom ist der Titularorganist an der Abteikirche St. Quen in Rouen mit Max Regers „Trauerode“ sowie Werken von Marcel Dupre, Johann Sebastian Bach, Jean Guillou – dessen Schüler Monnot war – und Franz Liszt zu hören.

Der belgische Organist Ignace Michiels wird am Samstag, 12. August, zwei aus Max Regers „Zwölf Stücken“ mit Werken unter anderem von Girolamo Frescobaldi und Johann Sebastian Bach kontrastieren. Den größten Teil im Programm des Künstlerischen Dozenten an der Hochschule Gent bilden Stücke moderner Komponisten wie William Faulkes, Alfred Hollins, Flor Peeters oder Joseph Jongen.

Aus Speyers neuer Partnerstadt Chichester in England, wo er Musikdirektor an der dortigen Kathedrale ist, reist Charles Harrison an. Am Samstag, 16. September, wird er im Dom neben dreien der „Zwölf Stücke“ Regers unter anderem Werke von William Byrd, Johann Sebastian Bach und Louis Vierne spielen. Domorganist Markus Eichenlaub will Harrisons Besuch im kommenden Jahr mit einem Konzert im südenglischen Küstenort erwidern.

Wie Jean-Baptiste Monnot, so ist auch die slowakische Organistin, Pianistin und Komponistin, Zuzana Ferjencikova eine ehemalige Schülerin des Pariser Organisten Jean Guillou. Regers „Kyrie“ und das Choralvorspiel zu „Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir“ erklingen beim Konzert am 14. Oktober neben Stücken von Carlo Gesualdo da Venosa, Jean Guillou und Franz Liszt. Ferner improvisiert die Rotterdamer Orgelprofessorin, die als erste Frau den ersten Preis beim Internationalen Orgelimprovisationswettbewerb in Haarlem gewonnen hat, über ein vom Publikum gewähltes Thema.

Den Orgelzyklus schließt dann Christoph Keggenhoff am Samstag, 4. November, ab. Es ist das Abschiedskonzert des Zweiten Domorganisten vor seinem Eintritt in den Ruhestand. Auf dem Programm stehen Max Regers Stück „Weihnachten“, die a-Moll-Sonate von August Gottfried Ritter sowie Werke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und Franz Anton Maichelbeck.