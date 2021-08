Inzidenz geht über die 50

Speyer. Übers Wochenende kam es in Speyer zu einem signifikanten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Die von Freitag bis Sonntag gemeldeten 15 Neuinfektionen sorgten am Montag bereits den zweiten Tag in Folge für eine Inzidenz von 53,4. Nach den für Einschränkungen maßgeblichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts wird die Stadt Speyer somit am Dienstag, 17. August, den zweiten Werktag in Folge eine Inzidenz von über 50 aufweisen. Die Stadtspitze befindet sich in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, um auszuloten ob und gegebenenfalls welche weiteren Schritte zu veranlassen sind.

Die während der Woche gemeldeten Neuinfektionen sind gemäß Auskunft des Gesundheitsamtes auf ein Infektionsgeschehen in einer Familie mit sechs Personen zurückzuführen, die sich im Ausland hat, auf vier Fälle in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende – wobei hier ausschließlich Neuankommende betroffen sind, die direkt von den übrigen Bewohnern separiert wurden – sowie auf drei weitere Reise-rückkehrer, die in keinem Verhältnis zueinander stehen. Die übrigen Fälle sind diffus.

Vor allem Ungeimpfte betroffen

Die Infektionsschutzbehörde wird mit der Quarantäneüberprüfung nun den Impfstatus aller positiv getesteten Personen ermitteln. Bei den bekannten Daten zeigt sich schon jetzt, dass vornehmlich ungeimpfte Personen betroffen sind.

Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann appelliert an die Bürger: „Wir müssen der Entwicklung frühzeitig entgegenwirken. Machen Sie vom breiten Schnell- und PCR-Testangebot Gebrauch und lassen Sie sich nach Möglichkeit impfen.“ zg

