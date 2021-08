Inzidenz über 35: Weitere Beschränkungen für Speyer

Speyer. Die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Speyer lag laut den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) mit dem heutigen Dienstag an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 35. Wie die Stadt Speyer mitteilt, werden somit auf Basis der 24. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz am übernächsten Tag - also ab Freitag, 20. August - folgende Schutzmaßnahmen in Kraft treten:

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur noch mit maximal 350 Teilnehmern und Veranstaltungen im Freien mit maximal 500 Teilnehmern zulässig.

Zudem greift die Maskenpflicht im Schulunterricht. Da die Schulen in Rheinland-Pfalz noch bis zum 27. August in den Sommerferien sind, gilt diese Regelung lediglich für die Sommerschulen. In Speyer sind davon laut Stadtverwaltung die Siedlungsschule und die Berufsbildende Schule betroffen.