Mit dem Hans-Purrmann-Preis verleiht die Stadt Speyer zum fünften Mal einen der renommiertesten Kunstpreise des Landes. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an den 1982 in Köln geborenen Künstler Jan Paul Evers. Förderpreise in Höhe von jeweils 6000 Euro erhalten die 1989 geborene Münchenerin Alina Grasmann und der 34-jährige in Gelsenkirchen lebende Philipp Valenta.

...