„Jazz im Rathaushof“ beendet Konzertreihe im Paradiesgarten

Speyer. An vier Wochenenden hintereinander herrschten für die Kultur wahrhaft paradiesische Zustände. Nach Monaten des Stillstands endlich wieder Bühne, Musik und Publikum. Ein Dutzend Konzerte haben im „Paradiesgarten“ an der Speyerer Dreifaltigkeitskirche stattgefunden. Die Hälfte der Konzerte war ausverkauft. So könnte es weitergehen. Wenn die Nähe zur bewohnten Altstadt nicht doch die eine oder andere Beschwerde verursacht hätte.

Und das, obwohl Lautstärke und Dauer der Veranstaltungen streng reglementiert waren, wie Kulturfachbereichsleiter Matthias Nowack versichert. Man habe im Auftrag der Genehmigungsbehörde sogar Messungen dokumentieren müssen. „Da würde ich mir schon etwas mehr Toleranz wünschen“, wundert sich Nowack über vereinzelte Kritik aus der Anwohnerschaft.

Unsichere Kulturplanung

Noch hat die Kultur ihre Freiräume offenbar nicht zurückerobern können. Einschränkungen werden den Kulturplanern vor allem durch die nach wie vor unsichere Pandemielage diktiert. Welche Auflagen werden in vier Wochen gelten? Welche Veranstaltungen können vor diesem Hintergrund organisiert, wie viele Eintrittskarten jetzt schon verkauft werden?

Immerhin: Der Plan, mit den Veranstaltungserlösen den Neubau der Orgel der Dreifaltigkeitskirche zu unterstützen, ist aufgegangen. Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise 10 000 Euro beigesteuert werden. Mit einer ähnlich hohen Summe wird auch diesmal gerechnet. Der Bauverein der Kirche hat sich für diese Unterstützung mit der ehrenamtlichen Bewirtung der Gäste revanchiert.

Spendentopf prall gefüllt

Dass der Konzertzyklus dennoch finanziell bezuschusst werden muss, treibt dem städtischen Manager keine Sorgenfalten auf die Stirn. Gemeinsam mit der Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs und dem Leiter der Kulturstiftung Speyer, Peter Eichhorn, verwaltet Nowack einen Fonds, der unmittelbar nach Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 gebildet worden ist. Allein im ersten Jahr kam durch Spenden eine Summe von fast 200 000 Euro zusammen, die finanzielle Hilfen für Künstler und Veranstaltungen gewährt, ohne den städtischen Haushalt zu belasten.

Von den Einschränkungen durch geltende Pandemieregeln haben sich die Beteiligten der Konzerte im „Paradiesgarten“ nicht beeindrucken lassen. Zuletzt gastierte hier der traditionelle „Jazz im Rathaushof“. So wartete das Quintett von Klarinettist und Saxofonist Bernhard Ullrich mit gepflegtem Swingjazz auf, der den Zuhörern mit Klavier (Thilo Wagner), Vibrafon (Dizzy Krisch), Bass (Karsten Gnettner) und Schlagzeug (Michael Keul) keine Schweißperlen auf die Stirn trieb, aber immer wieder fantasievolle Wege aus der Routine fand. Dazu trug auch Barbara Bürkle mit ausdrucksvollem und variablem Gesang bei.

Um einen deutlichen Akzent gewitzter präsentierten sich anderntags Jörg Seidel und sein Trio, das mit Sängerin Sabine Kühlich eine Vertreterin des natürlichen Humors am Mikrofon stehen hatte, der ungemein ansteckend wirkte. Die Jazzklassiker und Schlager fädelten Gitarrist und Sänger Jörg Seidel sowie Chris Hopkins (Klavier) und Jean-Philip Wadle (Bass) in einer Hommage an die legendäre Entertainerin Caterina Valente auf, die vor allem als hochrangige Vertreterin des Jazzgesangs gewürdigt wurde. Hier träumte nicht nur ganz Paris von der Liebe – auch die Speyerer waren dem charmant-witzigen Charisma Sabine Kühlichs ergeben.

Niederländische Frauenpower trotzte am Sonntagvormittag der frühherbstlichen Regenstimmung, denn die fünf Damen von Alice in Dixieland mit Sängerin Marit van der Lei und ihrem Hahn im Korb – Schlagzeuger Lielian Tan – trieben ihre Blues-, Dixie- und Swingstücke mit derart unwiderstehlicher Energie voran, dass keine wehmütige Finalstimmung im Rund aufkommen wollte.

Obendrein sind Suzan Veneman (Trompete), Anja Nielsen (Saxofon), Mijin Kim (Klavier), Sylvia Maessen (Bass) versierte Instrumentalistinnen mit einem unbestechlichen Gefühl für das richtige Timing.

Unwiderstehliche Energie

Davon werden auch die Speyerer Kulturmacher, wie es scheint, noch eine Menge gebrauchen können.