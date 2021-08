Jazz vor der Kirche in Speyer

Speyer. Das Speyerer Festival „Jazz im Rathaushof“ zieht in diesem Jahr in den idyllischen Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche um und bietet Vielfalt pur. „Taiga Tunes & Soviet Grooves“ verspricht die russische Gruppe Apparatschik (13.8., 19 Uhr). Blues einmal anders erklingt bei Red & Grey alias Erwin Ditzner & Jörg Teichert (14.8., 19 Uhr). Einen Mix aus Rock, Brass und Ska bieten Fenzl – mit scharfem Zett! aus Bayern (19.8., 19 Uhr). Gepflegten Swing gibt’s beim Bernhard Ullrich Quintett mit Sängerin Barbara Bürkle und Pianist Thilo Wagner (20.8., 19 Uhr), während das Jörg Seidel Trio mit Sängerin Sabine Kühlich Caterina Valente ehrt (21.8., 19 Uhr). Die Band Alice in Dixieland (22.8., 11.30 Uhr) spricht für sich selbst. Nicht zu vergessen: das Palatina Klassik Barockensemble unter der Leitung von Leo Kraemer mit dem Programm „Venedig trifft Wien“ (15.8., 11.30 Uhr). Karten: kultur@stadt-speyer.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1