Jede Ähnlichkeit ist natürlich rein zufällig

Was hat Sie veranlasst, dieses spezielle Buch zu schreiben?

Uwe Ittensohn: Fast in jedem Krimischriftsteller reift einmal der Gedanke heran, einen Krimi mit überschaubarem Personenkreis zu schreiben, in dem auf einer gewissen räumlichen Enge ein Mörder sein Unwesen treibt.

Was meinen Sie mit räumlicher Enge?

Ittensohn: Man nennt so etwas in der Krimisprache „Locked-Room-Mystery“. Oft werden dazu Inseln oder eingeschneite beziehungsweise durch Unwetter abgeschnittene Landhäuser gewählt.

Woher stammt Ihr Wissen, um so einen speziellen Roman zu schreiben?

Ittensohn: Wo neun Nonnen und ein Pfarrer vorkommen, geht es nicht ohne Vorkenntnisse. Ich habe auf Urlaubs- und Bildungsreisen mehrere Klöster besucht. Bei Führungen war ich stets ein aufmerksamer Zuhörer und Beobachter und konnte so viele Eindrücke sammeln. Zudem hatte ich im Speyerer Dompfarrer Matthias Bender einen kompetenten Berater, der insbesondere die theologisch-liturgischen Passagen auf Richtigkeit überprüfte.

Gibt es ein konkretes Vorbild für das Kloster und die Nonnen?

Ittensohn: Auch wenn der Verdacht naheliegt, dass das Speyerer Kloster Sankt Magdalena als Vorlage des Krimis diente, möchte ich betonen, dass dies nicht der Fall war. Auch Parallelen in Bezug auf Gebäude, die Anordnung von Teilen oder Ähnlichkeiten zu einzelnen Schwestern oder Personen sind rein zufällig.

Aber bei der Romanfigur der Bürgermeisterin Anika Raps liegt der Verdacht nahe, dass es sich um die Speyererin Monika Kabs handelt?

Ittensohn: Das stimmt. Dieses Wortspiel bildet wie schon im Krimi „Festbierleichen“ eine Ausnahme und ist in Abstimmung mit der amtierenden Bürgermeisterin erfolgt.

Was war der ursprüngliche Ansatz für den Roman?

Ittensohn: Ich wollte eine Art Kammerspiel zu Papier bringen, in dem eine Mörderin nur unter den Schwestern des Klosters zu suchen ist.

Was ist als Nächstes geplant?

Ittensohn: Die Arbeit an einem Vinotheken- und Wanderführer, der sich mit der jungen Winzerszene befasst, ist abgeschlossen und erscheint Anfang April dieses Jahres im Gmeiner-Verlag. In meinem fünften Krimi, der im Februar 2023 erscheint, geht es dann um einen Todesfall in der Pfälzer Winzerszene. mey