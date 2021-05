„Jeder hat rassistische Reflexe“

Speyer. „Gemeinsam gegen Ausgrenzung“ ist eine Veranstaltungsreihe überschrieben, die das Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe – Gelebte Demokratie“ im Caritasverband zusammen mit dem Arbeitskreis „Antirassismus und Diversität“ im Bistum Speyer veranstaltet. Beim nächsten Online-Workshop am Mittwoch, 26. Mai, geht es um die Frage eines antimuslimischem Rassismus. Diplom-Pädagogin Martina Gemmar ist Ansprechpartnerin des Projekts. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert sie, welches Anliegen dahintersteht.

Beim Stichwort Rassismus denken viele: Das ist für uns ganz weit weg. Teilen Sie diese Sichtweise?

Martina Gemmar: Ich denke im Gegenteil, dass wir ein Stück weit leider alle rassistische Reflexe und Denkweisen in uns drin haben, weil wir damit unbewusst aufgewachsen sind. Es geht darum, sich dem zu stellen und diese zu reflektieren. Wenn man bedenkt, wie lange das Problem Rassismus als Diskriminierungsform aufgrund rassistischer Konstruktionen schon bekannt ist, ist es schon ein Wahnsinn, dass wir erst seit ein paar Monaten wirklich in einer breiteren Öffentlichkeit beginnen, das Problem anzugehen. Auch in den Medien. Und dass Betroffene dazu zu Wort kommen, was Alltagsrassismus mit ihnen macht. Wo wir als Weiße doch so oft uneingestandene Privilegien haben, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder bei der Arbeitssuche.

Wie kommt es eigentlich zu Ausgrenzung? Welche Gründe und Motive stehen dahinter?

Gemmar: Vor Vorurteilen und Ausgrenzungsverhalten und den dazugehörigen Mechanismen sind wir alle nicht gefeit. Oft stecken falsche Unterstellungen oder falsche Zuschreibungen aufgrund einzelner Merkmale dahinter. Ausgrenzung passiert dabei meist subtiler als man denkt. Natürlich möchte selten jemand offen aggressiv erscheinen – aber trotzdem kommt es immer wieder zu Verhaltensweisen, die Einzelne benachteiligen.

Können Sie da Beispiele geben?

Gemmar: Wenn aufgrund von Merkmalen Menschen in Gruppen eingeordnet werden – zum Beispiel Menschen mit Behinderung, Arbeitslose, Wohnungslose, Geflüchtete, Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens, Homosexuelle oder andere Bezeichnungen – und sie deshalb dann pauschale Zuschreibungen oder Abwertungen erfahren, sind wir im Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, abgekürzt GMF. Hier kommt dann oft eine subtile Grundannahme der Ungleichwertigkeit von Menschen zum Ausdruck. Das GMF-Syndrom zeigt die vielfältigen Diskriminierungsformen, die es gibt. Manche trifft es gleich mehrfach, zum Beispiel kann eine schwarze Frau sowohl von Rassismus als auch von Sexismus betroffen sein. Und gleichzeitig kann jemand in der einen Diskriminierungsform Opfer – und in der anderen Täter werden.

Was kann man Ausgrenzung entgegensetzen?

Gemmar: Zuerst sich selbst und die eigenen Vorurteile und Reflexe im Blick behalten und sich klarmachen, wo und wie überall Diskriminierung stattfinden kann, auch subtil. Machtstrukturen müssen hinterfragt werden. Gleichzeitig sollte man auch immer schauen, was ein potentiell Betroffener gerade will und braucht, um nicht an ihm oder an ihr vorbei irgendetwas zu tun, was vielleicht dann kontraproduktiv ist. Ernst nehmen und Respekt vor der Perspektive von Betroffenen sind wichtig. Oft müssen wir den Mut und auch ein bisschen Geschick haben, um Dinge anzusprechen, die vielleicht in eine ungute Richtung zu laufen drohen. Dabei empfiehlt es sich, die Form der eigenen Reaktionen sehr zu differenzieren je nach Situation. Das kann jemand schon dadurch trainieren, indem sie oder er einfach mal ein paar verschiedene Situationen durchdenkt. Im Projekt haben wir auch dafür Workshops entwickelt. Man erreicht oft mehr, wenn man nicht gleich mit irgendeiner Keule daherkommt, sondern sehr genau kommuniziert und spiegelt, sodass allen auch Raum zum Reflektieren und etwas Zeit bleibt. Niemand verliert gern sein Gesicht – und manchmal sind die Dinge auch wirklich nicht ganz eindeutig.

Wann wird Rassismus eindeutig?

Gemmar: Es gibt Fälle, wo es direkt darum geht, grenzverletzendes Verhalten klipp und klar zu benennen und einzudämmen. Am Ende hilft es immer auch, sich mit anderen auszutauschen, zu kooperieren und Synergien zu schaffen. Dazu wollen ja eben auch wir im Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe – Gelebte Demokratie“ gemeinsam mit dem Arbeitskreis Antirassismus und Diversität beitragen – und sehen uns immer auch als Lernende. Im Projekt haben wir zum Beispiel auch selbst sehr viel gelernt durch die Teilnahme am Prozess für den Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. zg

Info: Weitere Informationen zum Online-Workshop „Antimuslimischer Rassismus?“ am Mittwoch, 26. Mai, unter www.bistum-speyer.de/news/nachrichtenansicht/