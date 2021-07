Jeder unterstützt, wo er kann

Mannheim/Region. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat eine landesweite Hilfsbereitschaft ausgelöst, für die die Betroffenen in den Gebieten dankbar sind. Auch das Team der Großdruckerei in Mannheim, bei der diese Zeitung gedruckt wird, engagiert sich – allen voran Michael Burgey.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spendenkonten der Schwetzinger Zeitung



Die Zerstörungen in den Flutgebieten in Deutschland sind schrecklich: In einer Initiative der Schwetzinger Zeitung sicherten alle Oberbürgermeister und Bürgermeister aus unserem Verbreitungsgebiet ihre Unterstützung zu. Auch wir möchten den Menschen in den betroffenen Gebieten helfen. Die Stadt Schwetzingen hat Spendenkonten eingerichtet und übernimmt die Abwicklung. Spendenbescheinigungen sind möglich. Spenden Sie mit dem Stichwort: Fluthilfe 2021 Sparkasse Heidelberg: DE08 6725 0020 0025 0104 42

VR Bank Kur- und Rheinpfalz: DE78 5479 0000 0005 0650 03

Auch Online-Überweisungen sind unter diesem Link möglich Jeder Euro wird bei den Menschen in Sinzig ankommen. Bürgermeister Andreas Geron hat zugesagt, dass seine Mitarbeiter bei der Auswahl der Hilfsbedürftigen helfen.

Michael Burgey ist seit 24 Jahren Mitarbeiter der Großdruckerei. Er lebt in Einselthum, einem kleinen Weinort über dem Zellertal im Donnersbergkreis. Und diese Gemeinde setzt seit Tagen alles in Bewegung, um Flutopfern zu helfen. Sie hat vor Ort eine Halle zum Lagerzentrum für Sachspenden umgewidmet. Über freundschaftliche Verbindungen zum MSC Adenau kam die Hilfsaktion ins Rollen. Michael Burgey erzählt, dass er über persönliche Kontakte von Essity Mannheim eine große Ladung Toilettenpapier gestiftet bekam. „Eine ältere Dame fragte mich, was noch gebraucht wird. Ich sagte zu ihr: Haltbare Milch wäre nicht schlecht. Am nächsten Tag kommt sie mit ihrem Kleinwagen und bringt 100 Liter Milch zur Sammelstelle“, berichtet er von einer sagenhaften Unterstützung der Menschen.

Am Wochenende brachte er wieder eine Fuhre an den Nürburgring in der Eifel. Dort wird die Verteilung von Spenden, aber auch der Einsatz von Helfenden koordiniert. Burgey erzählt von den vielen Freiwilligen, die sich Urlaub nehmen oder von ihren Betrieben freigestellt werden, um vor Ort Schlamm aus den Häusern zu schaufeln – auch aus Mannheim sind viele dabei, darunter Feuerwehrmitglieder, weiß er aus eigener Erfahrung: „Das sind für mich die waren Helden der Katastrophe!“

Fluthilfe Fluthilfe: Druckerei spendet 5 Bilder Mehr erfahren

Die Großdruckerei selbst unterstützt ebenfalls mit Sachspenden wie Reinigungsmitteln, Handschuhen und Besen. Rotationsleiter Lutz Schmidt ist da ganz pragmatisch: „Sie sollen sagen, was sie brauchen, wir kümmern uns“, hat er Michael Burgey den Koordinatoren im Katastrophengebiet ausrichten lasten. Denn auch er weiß: Gemeinsam kann man viel bewegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2