Jetzt für das neue Schuljahr anmelden

Speyer. Wer sein Kind für die fünfte Klasse der Realschule Plus in der Siedlungsschule anmelden möchte, sollte schon jetzt telefonisch einen Termin vereinbaren. Pandemiebedingt musste der Tag der offenen Tür in diesem Schuljahr online durchgeführt werden. Auf der Homepage www.siedlungsschule.de können interessierte Eltern und ihre Kinder aber auch ohne persönlichen Besuch einen guten Eindruck von der Schule gewinnen. Es gibt Filme, die die Schule präsentieren und einen Einblick in Projekte und Fachbereiche ermöglichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen werden Anmeldungen nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 06232/14 14 50 vorgenommen. Die Schule bittet, den Schüleraufnahmebogen im Internet herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen. Bitte Kopien der Geburtsurkunde, das Empfehlungsschreiben und des Halbjahreszeugnisses vorlegen.