Jetzt kriegen alle wieder eine warme Mahlzeit

Speyer. Gerade die regelmäßigen Besucher haben diesen Tag herbeigesehnt. Am Freitag konnte die fast den ganzen Winter über geschlossene Fürsorgeeinrichtung „MahlZeit“ in Speyer wieder für ein warmes Essen für Bedürftige vor Ort öffnen. Hier im Martin-Luther-King-Haus wird während der Sommermonate an zwei Tagen - immer dienstags und freitags – zwischen 11.30 und 12.30 Uhr angeboten.

Das Team von Ehrenamtlichen hatte sich zum Neustart nach der pandemiebedingen Schließung einiges vorgenommen, denn auch jetzt ist nur mit einem ausgefeilten Hygieneplan die Öffnung möglich. Im Saal darf analog zur Gastronomie nur gegessen werden, wenn eine vollständige Impfung, Genesung oder ein negativer Schnelltest nachgewiesen werden kann. Um niemanden auszuschließen, hat man nun im Außenbereich zwei Biergarnituren aufgestellt, an denen Gäste essen können, die diese Kriterien nicht erfüllen – hier dann natürlich mit Abstand und Desinfektion. Wem das nicht behagt, der kann auch zu Hause essen und bekommt seine Mahlzeit in ein Behältnis gefüllt.

Einfach ist das nicht, es werden mehr Helfer benötigt als früher. Bei einem Helfertreffen hatten sich die Ehrenamtlichen für diese Lösung ausgesprochen und der Dienstplan für Juli und August ist schon zu mehr als die Hälfte gefüllt – ein gutes Zeichen.

Bei der „MahlZeit“ erhalten bedürftige Menschen für einen Euro ein vollständiges Essen mit Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch. Träger ist die protestantische Gesamtkirchengemeinde – die Finanzierung läuft über Spenden.

Begleitung für die Ehrenamtlichen

Zweimal wöchentlich begleitet Julia Hoffmann nun schon seit Oktober 2019 die Gäste und Ehrenamtlichen. Im September 2021 läuft der Vertrag für die Sozialberatung allerdings aus. Die weitere Finanzierung hängt von Spendengeldern ab. Ob und wie es ab Oktober weitergeht, ist demnach noch völlig offen. Begleitung heißt zunächst, dass Hoffmann einfach da ist als Ansprechpartnerin. Ein freundliches „Hallo, schön Sie zu sehen“, „Wie geht es Ihnen heute?“ oder „Was gibt es Neues, wie ist es weitergegangen?“ – so begrüßt sie die Gäste. 2019 hatte im warmen gemütlichen Saal des Martin-Luther-King-Hauses die Aktion „MahlZeit“ begonnen, bis die Corona-Pandemie alles veränderte. Inzwischen steht sie zweimal wöchentlich bei jedem Wetter neben der Eingangstür, an der das Essen ausgegeben wird.

Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ist es so wichtig, dem Streben nach Distanz etwas entgegen zu setzen – alleinstehenden und einsamen Menschen ein Angebot zu machen. Gerade weil es zuletzt nicht möglich war, im Martin-Luther-King-Haus im Warmen beim Essen zusammen zu sitzen und bei einem Kaffee oder Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Alles ist reduziert, die Kontakte untereinander und auch die Kontakte zu den Ehrenamtlichen, die sich trotzdem engagiert um die Bewirtung der Gäste kümmern. Und doch war ein kurzes Gespräch mit den Ehrenamtlichen bei der Essensausgabe immer drin.

Manchmal genügt ein wenig Smalltalk. Schon ein freundlicher Blick oder ein kurzes Gespräch über Belangloses tut gut. Dieses Dasein schafft aber auch den Zugang zu größeren, tieferen Themen, die die Menschen bewegen. Ohne Termin, ohne vorherige Absprache, ohne die Hürde, eine Beratungsstelle betreten zu müssen. Genau dann, wenn es drängt, ist jemand da, der zuhört.

Die Gesprächsthemen sind dabei so bunt wie die Menschen: Probleme mit einer Behörde, Geldsorgen, Wohnungssuche, eine neue Liebe, einfach mal Frust ablassen, Einsamkeit, gesundheitliche Probleme, Herauskommen aus dem Handy-Vertrag, der Tod eines lieben Menschen, Ängste in der Corona-Pandemie, Unterstützung beim zwingend nötigen Papierkram, das Übersetzen von Briefen aus dem Behördendeutsch in eine verständliche Sprache, die Weitergabe nützlicher Informationen, lebenspraktische Tipps – vor allem aber menschliche Wärme.

Vertrauen aufbauen

Die kleinen Gespräche schaffen Vertrauen und sind die Grundlage dafür, dass auch größere Probleme angesprochen werden können und Hilfe zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. In der professionellen Sozialarbeit nennt man das ein „niedrigschwelliges Angebot“.

Eine weitere Aufgabe von Julia Hoffmann ist es, die ehrenamtlichen Helfer zu begleiten. Sie schreibt die Dienstpläne in Absprache mit den jeweiligen Gruppensprechern, hat ein Hygienekonzept erstellt und gemeinsam mit den Ehrenamtlichen umgesetzt, nach der ersten Corona-Welle mussten neue Ehrenamtliche gesucht werden, Hoffmann hat sie informiert und eingearbeitet. Gleichzeitig ist sie Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen mit all ihren Anliegen und Fragen, auch bei Problemen oder Verbesserungsvorschlägen. Als Kontaktperson zur protestantischen Gesamtkirchengemeinde, vertreten durch Dekan Jäckle, sorgt sie für einen schnellen und transparenten Informationsfluss. Dies weiter zu führen ist nur mit finanzieller Unterstützung möglich. Die Finanzierung des Essens ist sichergestellt. Ob und wie lange es ab Oktober aber mit der Sozialberatung weitergehen kann, ist offen. zg