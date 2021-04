Speyer. Die erste zusätzliche Schnellteststation, die die Stadt Speyer und die verschiedenen Speyerer Hilfsorganisationen gemeinsam realisieren, startet schon am Samstag, 10. April, auf dem Festplatz. Die Johanniter-Unfall-Hilfe, Ortsverband Speyer, wird dort ab 10 Uhr bereitstehen, um testwillige Speyerer und Besucher der Domstadt mittels PoC-Antigenschnelltest abzustreichen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, es muss allerdings vor Ort mit Wartezeiten gerechnet werden. Die Teststation wird künftig samstags und sonntags von 10 Uhr bis nachmittags beziehungsweise bei guten Witterungsbedingungen und entsprechend hoher Nachfrage bis 18 Uhr geöffnet sein. Das teilen die Stadt Speyer und die Johanniter Unfallhilfe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Aufgebaut wurde die verkehrs- und parktechnisch sehr günstig gelegene Schnellteststation am gestrigen Donnerstag von Kräften der Johanniter-Unfall-Hilfe, des THW Ortsverbands Speyer und des städtischen Baubetriebshofs. Private Unternehmen und Betriebe sind angehalten, ihren Mitarbeitern regelmäßig eine Testmöglichkeit zu bieten. Auch die perspektivische Öffnung von Gastronomie und Einzelhandel ist eng an negative Schnelltestnachweise gebunden. Testen darf jedoch nur, wer in der Anwendung der PoC-Antigenschnelltests geschult ist. Anfragen zu Schulungen richten Interessierte bitte per E-Mail an corona.speyer@johanniter.de oder unter Telefon 06232/100910.

Die Johanniter sind weiterhin auf der Suche nach ehrenamtlichem Personal, insbesondere mit medizinischer Ausbildung, das gegen eine Aufwandsentschädigung aktiv in der Schnellteststation mitarbeiten möchten. Anfragen hierzu richten Interessierte per E-Mail an test.speyer@johanniter.de.

