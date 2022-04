Jüdische Kultusgemeinde lädt zu Benefizkonzert in Speyer ein

Speyer. Solidarität mit der Ukraine zeigt am Sonntag, 1. Mai, um 18 Uhr die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz zusammen mit dem Speyerer Ensemble „La Rosa Enflorece“. Unter dem Motto „Dialogo“ wird ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Synagoge Beith-Shalom stattfinden. Die Schirmherrschaft haben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Bürgermeisterin Monika Kabs, Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann und Beigeordnete Sandra Selg übernommen.

Das Ensemble „La Rosa Enflo-rece“ („Die erblühende Rose“) mit Sängerin Almut-Maie Fingerle und den Musikern Almut Werner (Blockflöte), dem in der Ukraine geborenen Daniel Spektor (Violine) und Johannes Vogt (Theorbe) will mit seinem Programm aufzeigen, dass gedanklicher, inhaltlicher und musikalischer Austausch zwischen den Kulturen schon immer stattgefunden hat und besonders in diesen unruhigen Zeiten dringend notwendig ist.

Auf historischen Instrumenten gestaltet das Ensemble musikalische Zwiegespräche zwischen Liedern der im Mittelmeerraum lebenden sephardischen Juden und Werken der dort traditionell ansässigen Kultur. So treten unter anderem das namensgebende sephardische „La Rosa Enflorece“, ein traditionell französisches Lied sowie Variationen des jüdischen Komponisten Salomon Rossi und das türkisch-orientalische Liebeslied „Esmerim“ miteinander in Kontakt.

Musik hat schon immer Grenzen überschritten und Brücken gebaut. Sie gibt Mut, spendet Hoffnung und Zuversicht, heißt es in der Ankündigung. Musik zeige auf, dass unterschiedliche Stimmen harmonisch nebeneinander bestehen könnten; Musik fördere das Zuhören, die Achtung vor dem anderen und das menschliche Miteinander. Umrahmt von zwei Werken aus der Ukraine möchte „La Rosa Enflorece“ mit diesem Konzert ein Zeichen derSolidarität mit der Bevölkerung setzen und diese unterstützen.

Viele Mitglieder der Jüdischen Kultusgemeinde in Speyer stammen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Alle haben verwandtschaftliche Beziehungen in diese Staaten – viele auch in die Ukraine. Die Speyerer Gemeinde hilft nach Kräften und veranstaltet zu diesem Zweck nun ein solches Benefizkonzert. zg

Info: Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro in der Tourist-Information der Stadt und über Reservix. Alle Einnahmen kommen den Leidtragenden zugute.