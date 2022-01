Jugend in Pfalz im Live-Kino aufbereitet

Speyer. Live-Kino von und mit Alexis Bug steht am Freitag, 21. Januar, um 20 Uhr unter dem Titel „Porno“ auf dem Programm des Zimmertheaters. Der Schifferstadter Autor und Schauspieler Alexis Bug („Kallstadter Saukerl“) beobachtet mit seinem unverwechselbaren Humor und schonungslosem Realismus fünf Jungs in ihrem Coming-of-Age in der pfälzischen Provinz der 1980er Jahre.

Bug und Susanne Back (Schöne Mannheims) lesen das abendfüllende Filmskript in verteilten Rollen – live und auf Pfälzisch. Filmkomponist Karl Atteln spielt Musik dazu, während auf der Kinoleinwand schwarz-weiße Animationen von Claudius Strack die Vorderpfalz der 1980er Jahre lebendig werden lassen.

Tickets kosten 18 Euro, für Schüler, Auszubildende und Studenten 12 Euro. Karten gibt es zum Mitnehmen im Spei’rer Buchladen oder unter der E-Mail-Adresse tickets@zimmertheater-speyer.de. zg