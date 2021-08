Jugend unterstützt die Stadt

Speyer. Die Stadt Speyer wird nach vertraglicher Vereinbarung künftig von der JuMA (Junge Menschen im Aufwind) beim Sammeln von liegen gebliebenem, sogenannten „wildem Müll“ unterstützt, um sich aktiv für die Abfallbeseitigung in öffentlichen Räumen einzusetzen. So setzte die JuMA in zwei Gruppen von insgesamt fünf Personen eine Aktion zur Abfallbeseitigung um. Eine Gruppe war über den Waldweg bei der Spaldinger Straße zum Mitfahrerparkplatz unterwegs, die andere blieb vor Ort am Mitfahrerparkplatz, um Müllsäcke abzutransportieren und zu entsorgen.

Neben einer Autobatterie und Unmengen an Müll wie alten Fahrradschläuchen, Laminatresten, Fliesen und Hausmüll entdeckten die vom Waldweg kommenden Jugendlichen entsorgte Cannabispflanzen, welche nach Rücksprache mit der Stadt und der Polizei der Entsorgung zugeführt wurden.

Engagierte Teilnahme

„Wir sind sehr dankbar, dass die JuMA uns bei der Sammlung von wildem Müll so engagiert unterstützt und somit einen wichtigen Beitrag für eine sauberere Stadt leistet“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

„Um einer weiteren Zuspitzung der Vermüllung öffentlicher Räume vorzubeugen, muss aktiv dagegen vorgegangen werden. Es gilt daher, wilden Müll so schnell wie möglich einzusammeln und zu entsorgen“, unterstreicht Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

Aktion ins Leben gerufen

Bereits im Juni hatte die Stadtverwaltung die Aktion „Engagiert unterwegs zum Gemeinwohl“ ins Leben gerufen. Wer sich ehrenamtlich aktiv einbringen möchte, kann unter Beachtung der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung allein, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe bestimmte Plätze, Orte oder Quartiere von Abfall befreien.

Abfalltüten können beim städtischen Umweltamt kostenfrei abgeholt werden. Außerdem ist nach Rücksprache die Abholung des eingesammelten „wilden Mülls“ durch städtische Mitarbeiter möglich.

Gerne kann die Teilnahme an der Aktion mit einem Foto dokumentiert und an Monika Schimmele (06232/14 27 83), Ansprechpartnerin im Umweltamt, per E-Mail gesendet werden: umweltundforsten@stadt-speyer.de oder monika.schimmele@stadt-speyer.de.

Die Stadtverwaltung weist auf die Nutzung des digitalen Schadensmelders hin. Dieser ermöglicht es, die Verwaltung schnell und einfach über Schäden oder in diesem Fall illegalen Müll in Kenntnis zu setzen. Schadensmeldungen auch über die „Mein Speyer-App“ der Stadtwerke Speyer an die Verwaltung geschickt werden. zg

