Jung und politisch

Speyer. Die Motive, um politisch aktiv zu werden, sind unterschiedlich. Die einen setzen sich lieber für mehr Digitalisierung, den Klima- und Umweltschutz sowie eine gesunde und vielfältige Innenstadt ein. Andere engagieren sich für junge Leute oder kämpfen beispielsweise für Frauenrechte, bessere Lebensbedingungen oder für mehr Chancengleichheit in Bildung und Gesellschaft.

Doch welche Wege gibt es überhaupt, um sich politisch einzubringen? Diese Frage soll bei mit einer digitalen Veranstaltung beantwortet werden. Am Samstag, 22. Mai, ab 17 Uhr will der überparteiliche Verbund RDJ digital ein paar Wege aufzeigen, wie sich junge Leute politisch in Speyer und Umgebung einbringen können.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der demokratischen politischen Nachwuchsorganisationen (Jusos, Junge Liberale, Grüne Jugend und Junge Union), des Jugendstadtrates sowie des Rings Demokratischer Jugend, gibt es noch genug Zeit, um Fragen zu stellen sowie in digitalen Räumen untereinander und/oder mit den politischen Organisationen zu diskutieren.

Ziel der Veranstaltung ist es, sowohl verschiedene Wege aufzuzeigen wie sich junge Leute in Speyer und Umgebung politisch einbringen können, aber auch eine Plattform für politische Diskussionen untereinander oder mit den betreffenden Nachwuchsorganisationen zu bieten. zg

Info: Die Zoom-Meeting ID für den Hauptraum ist: 937 4876 3260; der Kenncode lautet 084081.