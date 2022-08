Kaffee aus Ruanda aus echter Partnerschaft

Speyer. Der neue Partnerschaftskaffee aus dem Partnerland Ruanda ist in Speyer eingetroffen. Am Samstag, 3. September, dem Tag des Partnerschaftskaffees, wird das neue Geschmackserlebnis „Ruanda inshuti“ von 14 bis 18 Uhr in Schramms Kaffeerösterei im Industriehof vorgestellt und gleich auch verköstigt.

Teilnehmer der kostenlosen Veranstaltung dürfen sich außerdem auf eine Schauröstung in der großräumigen Rösterei, begleitet von Musik des „Duetts zu zweit“ freuen.

Außerdem gibt es Informationen rund um das Thema Kaffeeproduktion und fair gehandelten Kaffee sowie ab 14.15 Uhr eine moderierte Gesprächsrundem mit Bürgermeisterin Monika Kabs und Kai Schramm, der die Rösterei gemeinsam mit seiner Frau Silke Grun führt.

„Bei der Idee des Partnerschaftskaffees stehen die Nachhaltigkeitsziele Gleichberechtigung der Geschlechter und verantwortungsvoller Konsum im Vordergrund. Mit ‚Inshuti‘ ist der Name Programm: Ins Deutsche übersetzt heißt es so viel wie ‚Freundschaft‘ – und das wollen im Hinblick auf die Verständigung verschiedener Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck bringen“, sagt Monika Kabs.

Der Partnerschaftskaffee Speyer-Ruanda ist ein gemeinsames Projekt von „Speyer fairwandeln“ und Schramms Kaffeerösterei in Zusammenarbeit mit der Stadt und El Puente. Ein Dank geht an die Schülerinnen der Klasse 8b des Edith-Stein-Gymnasiums und ihrer Lehrerin, die das Etikett gestaltet haben.

Der fair gehandelte Kaffee mit Biozertifizierung der ruandischen Kooperative Kopakama hat Aromen von Nuss und süßen Trockenfrüchten, einen schokoladigen Abgang und verfügt über einen vollen, harmonischen Körper. zg

Info: Erhältlich ist der Kaffee künftig in Schramms Kaffeerösterei in der Gilgenstraße und im Industriehof oder im Weltladen.