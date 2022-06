Kaisersaal und Turm

Speyer. Nach pandemiebedingter Zwangspause findet an diesem Freitag, 10. Juni, wieder die Speyerer Kult(o)urnacht statt. Der Dom beteiligt sich gleich mit zwei Angeboten. Zwischen 19 und 23 Uhr (letzter Einlass um 22 Uhr) kann der Kaisersaal über der Vorhalle besichtigt werden.

Für sportliche Nachtschwärmer geht es von dort noch weiter bis zur Spitze des Südwest-Turms in 60 Metern Höhe mit Blick auf das nächtliche Speyer. Unter dem Motto „Die Königin bittet zum Tanz“ erwartet die Besucher im Innern des Doms beschwingte und tänzerische Orgelmusik mit Domorganist Markus Eichenlaub, jeweils zur vollen Stunde ab 19 bis 22 Uhr. Während der Kult(o)urnacht werden außerdem eine Reihe von Mandalas, die von Karl-Heinz Wässa gemalt und von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann signiert wurden, zugunsten des Wiederaufbaus der durch die Flut zerstörte Lebenshilfe-Einrichtung in Sinzig im Ahrtal verkauft werden. is

