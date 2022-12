Kampf um den Kaufhof

Speyer. Im Rahmen der Insolvenz des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns ist auch das Speyerer Haus von einer Schließung gefährdet. CDU-Landtagsabgeordneter Michael Wagner hat jetzt für den 29. Dezember einen Termin bei der Galeria-Geschäftsführung bekommen, um über die Pläne zu sprechen und sich für den Erhalt einzusetzen.

Dazu hat jetzt die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eine Erklärung abgegeben: „Für diese Initiative der CDU und den tatkräftigen Einsatz seitens der Gewerkschaft sind wir sehr dankbar. Wir werden selbst auch innerhalb der Verwaltung ins Gespräch gehen und darüber hinaus mit dem Deutschen Städtetag im Austausch bleiben. Die Stadt setzt alles daran, dass Galeria Kaufhof mit seiner langen Tradition hier in Speyer erhalten bleibt. Wenn auch die Entscheidung letztlich bei den Verantwortlichen liegt und die bisherige Vorgehensweise auf dem Weg kritisch zu sehen ist, so lassen die positiven Gespräche mit den Geschäftsführenden auf den Erhalt der Filiale hoffen“, sagt Seiler und appelliert an die Bürger: „Die Zukunftsfragen zeigen eindrücklich, dass das Einkaufsverhalten nicht auf den Online-Bereich beschränkt werden sollte. Ich kann nur appellieren, den Handel vor Ort zu unterstützen. zg