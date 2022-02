Kann „Wunderübung“ die Ehe noch retten?

Speyer. Nach „Gut gegen Nordwind“ zeigt Erfolgsautor Daniel Glattauer einmal mehr sein großes Talent für pointierte Dialoge und überraschende Wendungen. In „Die Wunderübung“ zeichnet er das ebenso gefühlvolle wie bissige Porträt eines Paares, dessen beste Zeiten vorbei sind, das aber seine Liebe nicht aufgeben will. Das Zimmertheater Speyer zeigt das die Komödie am Freitag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche, Johannesstraße 6. Unter der Regie von Uwe von Grumbkow spielen Monika-Margret Steger, Markus Maier und Timo Effler.

Joana und Valentin gehen nach 14 Ehejahren zur Paartherapie. Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr – außer, dass sie sich einig sind, getrennte Wege zu gehen. Der Therapeut sieht sofort: Das ist ein Paar im fortgeschrittenen Kampfstadium, alles läuft gegeneinander. Nur in der Polemik sind sie ein perfekt eingespieltes Team und bleiben einander nichts schuldig.

Der bedrängte Therapeut greift zu altbewährten Mitteln, doch dann muss „die Wunderübung“ her. Doch nach einem Anruf ist er plötzlich ganz verstört. Weitere Vorstellungen finden am Freitag, 18., und Samstag, 19. Februar, statt. Tickets kosten 18 Euro, Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen 12 Euro. Reservierung unter der Telefonnummer 0157/50 49 68 36, über die Homepage oder im Spei‘rer Buchladen. Derzeit gilt die 2Gplus-Regelung. Es besteht Maskenpflicht. zg

