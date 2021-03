Speyer. „Wir sind sehr bewegt davon, wie viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, um bei einer der Fastenandachten im Dom dabei zu sein“, zieht Domkapellmeister Markus Melchiori eine vorläufige Bilanz. „Fast immer waren die zur Verfügung stehenden Plätze voll besetzt. Und das bei sehr unterschiedlichen musikalischen Programmen, die von Stücken aus Bach-Kantaten bis zum zeitgenössischen Cello-Solo reichten.“

AdUnit urban-intext1

Mit den letzten drei Andachten „Halte.Punkt.Kreuz“ geht die Reihe nun langsam auf ihr Ende zu. Am Donnerstag, 18. März, um 19.30 Uhr singt Bariton Michael Marz Musik von Johannes Brahms, Antonin Dvorák, Felix Mendelssohn Bartholdy und Josef Gabriel Rheinberger. Damit bildet die Musik des 19. Jahrhunderts den Ausgangspunkt für die Betrachtung der Themen der Fastenzeit. Domkantor Joachim Weller übernimmt dabei den Instrumentalpart an der Truhenorgel des Doms. Domvikar Maximilian Brandt gestaltet die Feier liturgisch.

Die Sünden tilgen

Am Samstag, 20. März, ab 18 Uhr, steht einmal mehr ein Werk von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. „Tilge, Höchster, meine Sünden“ ist jedoch ein Stück, das auf dem Werk eines anderen Komponisten beruht: dem „Stabat Mater“ von Pergolesi. Lag der Musik ursprünglich der Schmerz Marias über den Kreuzestod ihres Sohnes zu Grunde, verwandelt Bach diese in die Empfindungen eines Menschen, der mit seiner Schuld konfrontiert ist. Die Sängerinnen Giorgia Cappello (Sopran) und Julia Werner (Alt) werden vom Chiarina-Streichquintett und Domkapellmeister Markus Melchiori an der Truhenorgel begleitet.

Ein Festtag wird kommen, so heißt es am Donnerstag, 25. März. Ab 18 Uhr feiert Weihbischof Otto Georgens dann zur Verkündigung des Herrn ein Pontifikalamt. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Dommusik mit Kantorengesängen und Orgelmusik gestaltet. Den Kantorendienst übernehmen Mitglieder der Chöre der Dommusik. An der Orgel spielt Markus Eichenlaub.

AdUnit urban-intext2

Die letzte Fastenandacht vor Ostern findet am Samstag, 27. März, ab 18 Uhr im Dom statt. Unmittelbar vor Beginn der Karwoche stehen „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn im Zentrum der Betrachtung. Im 18. Jahrhundert hatte sich für die Betrachtung der Kreuzesworte Jesu eine besondere Andachtsform herausgebildet, die Haydn seine Musik schrieb. Interpretiert wird diese von „Quintessenz“ – einem Streichorchester in Kammerbesetzung unter der Leitung von Michael Teichert. Domdekan Dr. Christoph Maria Kohl leitet die Andacht. is