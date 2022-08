Kasernierung in Altenheimen verdichtet sich

Speyer. Wer Menschen im Pflegeheim besucht, muss einen Corona-Test vorlegen. Eigentlich sollten die Heime solche Tests anbieten. Dass es ausgerechnet eine Einrichtung der Diakonissen nicht tut, ärgert den pfälzischen Altkirchenpräsident Eberhard Cherdron. Er übt scharfe Kritik am Umgang mit der Corona-Testpflicht im Speyerer Altenpflegeheim Haus am Germansberg der Speyerer Diakonissen. Es sei sehr belastend, dass in der Einrichtung keine Testmöglichkeit bestehe, sagte Cherdron, der dort täglich seine Frau besucht. Die Testpflicht sei für das Haus offensichtlich ein Instrument, um einen Teillockdown zu schaffen.

Zwar fordere der Gesetzgeber eine Testmöglichkeit in den Einrichtungen, sagte Cherdron, der von 1984 bis 1989 das Diakonische Werk leitete. Allerdings sei diese Forderung so locker formuliert, dass sich ihr Einrichtungen entziehen könnten, um Geld und Arbeit zu sparen. „Dass dies ausgerechnet von den Diakonissen als größtem diakonischen Träger der stationären Altenpflege in der Pfalz zu sagen ist, ist mir selbst sehr peinlich.“ Eigentlich erwarte er von Kirche und Diakonie ein Testkonzept, das zeige: Wir wollen unsere Häuser soweit es geht offen halten. Das Gegenteil sei der Fall.

Die Testpflicht hat nach Cherdrons Ansicht die Zahl der Besuche in Altenpflegeheimen erheblich verringert. Sozialwissenschaftler sprächen davon, dass das Hygienemanagement in der Pandemie lieber die Menschen den sozialen Tod sterben ließe, als eine Maßnahme zu überdenken, sagt er. Dadurch verdichte sich die Kasernierung in Pflegeheimen. Politik und Träger schwiegen sich dazu aus. „Es würde ja etwas von dem Glanz eintrüben, dass man sich so sehr für die vulnerablen Gruppen einsetzt.“

Das Pflegemanagement müsse in den Blick nehmen, welche verheerenden Auswirkungen eine scheinbar harmlose Maßnahme wie die Testpflicht habe. Cherdrons Mindestforderung ist, dass in jedem Altenpflegeheim ein Selbsttest für Besucher möglich ist. Dieser könne von Aushilfskräften kontrolliert werden.

Ein solcher Selbsttest sei nach geltendem Recht möglich, wenn er von der Einrichtung überwacht werde, teilte das rheinland-pfälzische Sozialministerium auf Anfrage mit. Dem Ministerium lägen keine Hinweise vor, dass es durch die Testpflicht zu einer zunehmenden sozialen Isolation von Bewohnern gekommen sei. Allerdings erhebe das Ministerium keine Daten über Besucherzahlen in Heimen.

Abgestimmtes Testkonzept

Die Diakonissen verweisen auf Anfrage darauf, dass das Haus am Germansberg sein Testkonzept mit den umliegenden Teststationen abgestimmt habe. In unmittelbarer Nähe gebe es ein Testzentrum, das von 7 bis 21 Uhr geöffnet sei. Grundsätzlich hätten die zwölf Seniorenzentren der Diakonissen unterschiedliche Testkonzepte. Jedoch sei jede Einrichtung dankbar, wenn Besucher Testergebnisse mitbrächten, da dann kein Personal fürs Testen abgestellt werden müsse. Dieses Personal fehle dann bei der Pflege. Bei Selbsttests vor Ort stelle sich die Frage der Kontrolle, so die Diakonissen weiter. Auch dies würde Personal binden. Archivbild: Venus