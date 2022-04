Kauf eins mehr für die Ukraine

Speyer. Bei Aldi in der Tullastraße findet am Karsamstag, 16. April, von 8 bis 14 Uhr eine Spendenaktion für die Ukraine statt. Kunden können bei ihrem Einkauf bestimmte Nahrungsmittel, Hygieneprodukte und Hilfsmittel zur Stromversorgung kaufen und diese anschließend als Spende abgeben. Die Aktion wird vom Rotaract Club Speyer in Abstimmung mit dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt. Die Mitglieder informieren vor Ort über die benötigten Produkte und die Aktion.

Wer über Ostern verreist ist, die Aktion aber trotzdem gern unterstützen möchte, kann alternativ Geld auf das Spendenkonto des Rotaract Clubs Speyer überweisen. Alle Spenden werden vollständig an die in der Ukraine tätigen Hilfsorganisationen weitergegeben. zg

