Kelche richtig restaurieren

Speyer. Das Bischöfliche Denkmalamt des Bistums lädt am Freitag, 26. November, ab 10 Uhr, zum Restauratorentag im Priesterseminar Speyer ein. Der Informations- und Beratungstag ist für Sakristane und mit der Pflege von Kunstgegenständen betraute Gemeindemitglieder gedacht und wird kostenfrei angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Fokus der Veranstaltung liegt auf der Materialgruppe der „Vasa Sacra“, das heißt alle in der Liturgie in Gebrauch stehenden Gerätschaften aus Metall. Dabei geht es um Kelche, Ziborien, Weihrauchfässer, Monstranzen, Kreuze und mehr. Parallel wird in einem anderen Raum der sachgerechte Umgang mit den Paramenten angeboten. Hier werden die textilen Gegenstände (Priestergewänder, Fahnen und Ähnliches) des liturgischen Lebens in den Blick genommen. Entsprechende Gegenstände, welche einer Pflege, Reinigung oder Restaurierung bedürfen, können mitgebracht werden.

Eine Anmeldung bei Dom- und Diözesankonservator Wolfgang Franz, Telefon 06232/10 22 65, wolfgang.franz@bistum-speyer.de, ist bis Mittwoch, 24. November, erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. is