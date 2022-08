Kennel spielt Marianisches

Speyer. Das ist ein schöner Abschluss fürs Wochenende: Am Sonntag, 14. August, gibt’s um 18 Uhr in der Gedächtniskirche ein Orgelkonzert zu Maria Himmelfahrt mit dem Titel „Maria: Protestation!“.

Der Berliner Organist und Landeskirchenmusikdirektor Dr. Gunter Kennel spielt marianische Orgel-werke an beiden Orgeln von Bach, Rheinberger (a-moll-Sonate), sowie die Uraufführung seiner neuesten Komposition „Magnificat in memoriam madonnae stalingradensis“. Dabei geht’s um eine Holzkohlezeichnung eines deutschen Arztes während der Schlacht um Stalingrad, das seit 1983 als Mahnmal für den Frieden in der Berliner Gedächtniskirche ausgestellt ist. Aus aktuellem Anlass hat Kennel das Stück nun umbenannt in „Magnificat in tempore belli“ (Magnifikat in Kriegszeit). Der Eintritt ist frei. zg