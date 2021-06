Kinder sollen sich austoben

Speyer. Aufgrund der positiven Resonanz verlängert die Jugendförderung die Aktion „Just 4 fun! Familienerlebnis in der Walderholung“. Ab sofort können die Zusatztermine bis 6. Juni zwischen 10 und 17.30 Uhr gebucht werden. Auch nach den Pfingstferien gibt es noch die Möglichkeit an der Aktion teilzuhaben. Bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, ist das Angebot an allen Wochenenden von jeweils freitags um 15 Uhr bis sonntags um 17.30 Uhr buchbar.

Aufgrund der gelockerten Corona-Regeln können ab sofort drei Familien oder Haushalte die Walderholung für die Dauer von 90 Minuten vollumfänglich nutzen, sofern die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden. Daneben kann auf verschiedene Spielmaterialien zugegriffen werden wie Enten angeln, Dosenwerfen oder Tischtennis spielen sowie eine Seilbahn oder eine große Rutsche. Per Kettcar kann das umliegende Gelände erkundet werden. Zusätzlich bildet ein Bungee-Trampolin ein Highlight, das für Abwechslung sorgt. Auch für eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken ist vor Ort gesorgt. zg

Info: Der Eintritt liegt bei 10 Euro, die Buchung erfolgt im Vorfeld über die Homepage: www.jufö.de/programm/kinder.html