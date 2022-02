„Kirche bedarf einer radikalen Erneuerung“

Speyer. Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann setzt sich für eine radikale Erneuerung der Kirche ein. In einem Brief bittet er die Gläubigen im Bistum Speyer, die dritte Synodalversammlung vom 3. bis 5. Februar im Gebet zu begleiten und ihm in „in aller Offenheit mitzuteilen, wie sie die Kirche erleben und welche Veränderungen sie sich – auch von mir – erhoffen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In vielen Gesprächen mit Haupt- und Ehrenamtlichen habe er erfahren, „wie fassungslos viele sind, aber auch, wie sehr sie an ihrer Kirche leiden und mit ihrer Kirche hadern“ so Bischof Wiesemann. „Auch an mir geht das alles nicht spurlos vorbei. Im Gegenteil. Es erschüttert mich zutiefst, diese Kirche, der ich so viel von Kindheit an verdanke und in der ich großartige Menschen, Laien wie auch Amtsträger, kennenlernen durfte, als tief verstrickten Ort verbrecherischer Taten, unsäglichen Leids und unerklärlichen Versagens erleben zu müssen“, bekennt Wiesemann sehr persönlich. Es laste auf seinem Gewissen „die nicht einfache Frage, inwieweit ich, der ich mit so viel Begeisterung und Leidenschaft Priester in dieser Kirche geworden bin, durch falsch verstandenen Gehorsam, durch Wegschauen und Verdrängen, durch fehlende Anteilnahme und Einfühlung mitschuldig an so manchem Leid geworden bin.“

Bischof Wiesemann setzt sich für eine schonungslose Aufklärung ein. Dies gilt auch für sein eigenes Leitungshandeln und mögliches persönliches Versagen in den vergangenen 14 Jahren. © Bistum

Ihm sei bewusst, wie sehr „das Vertrauen in die Kirche und auch insbesondere in das Bischofsamt, einschließlich des Petrusdienstes“ erschüttert sei. Dieser Glaubwürdigkeitsverlust gehe über die Institution Kirche hinaus bis in den Glauben hinein.

Eine existenzielle Krise

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wiesemann sieht die Kirche in einer existenziellen Krise, die sich vor allem „im eklatanten Widerspruch von christlicher Botschaft und kirchlicher Realität“ zeige. „Als Kirche sind wir berufen, Zeichen des Heils zu sein – und doch ist in unserer Mitte so viel Gewalt und Unheil geschehen, vor allem von Menschen, die durch ihre Weihe in besonderer Weise für den göttlichen Ursprung und die Heiligkeit der Institution einstehen sollten. Wir folgen Jesus Christus nach, der sich besonders um Kinder und Schwache gesorgt hat – und unsere erste Sorge galt nicht den Betroffenen sexualisierter Gewalt, sondern dem Ansehen der Kirche“, schreibt Bischof Wiesemann an die Gläubigen seines Bistums.

Im Bistum Speyer erarbeitet eine unabhängige Aufarbeitungskommission derzeit eine eigene Missbrauchsstudie. Parallel dazu hat Bischof Wiesemann vor einem Jahr die Initiative „Sicherer Ort Kirche“ ins Leben gerufen, in deren Rahmen die kirchlichen Einrichtungen im Bistum Speyer eigene Präventions- und Schutzkonzepte entwickeln.

Zur notwendigen radikalen Erneuerung der Kirche gehört aus Sicht des Bischofs auch, „dass wir uns offen und ehrlich den systemischen Faktoren stellen, die sexuellen Missbrauch in der Kirche begünstigt haben und immer noch begünstigen“. Deshalb habe er sich nach dem Erscheinen der MHG-Studie innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz mit Nachdruck für den Synodalen Weg eingesetzt: „Einen Weg, den die Bischöfe und alle Gläubigen in gemeinsamer Verantwortung gehen, auf dem es keine Denkverbote und Tabuisierungen geben darf, und an dessen Ende verbindliche Ergebnisse und echte Strukturreformen stehen müssen.“ Als Mitglied der Synodalversammlung setze er sich für einen anderen Umgang mit Macht und Gewalt, eine Reform der priesterlichen Lebensform, eine stärker an der Lebenswirklichkeit der Menschen und den Erkenntnissen der Humanwissenschaften orientierte Sexuallehre, einschließlich einer Neubewertung der Homosexualität, und die Verwirklichung einer geschlechtergerechten Kirche ein. zg