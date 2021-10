Kirche muss sparen

Speyer. Einen Kulturwandel in der Kirche erachtet der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann als notwendig. Das drückte er anlässlich der diözesanen Vollversammlung am Dienstag aus. Dabei ging es vordergründig darum, Ergebnisse eines Visionsprozesses zu präsentieren. Hintergrund ist, dass auch das Bistum Speyer zukünftig mit massiven Einschnitten im kirchlichen Haushalt klarkommen muss.

Wiesemann dankte den Mitgliedern für die Verbundenheit während seiner krankheitsbedingten Abwesenheit zwischen Februar und September. Er sehe die Versammlung „im Zusammenhang mit den größeren Lernerfahrungen, die wir als synodale Kirche brauchen, damit es zu einem Kulturwandel und mehr Partizipation in der Kirche kommt“.

Über den aktuellen Stand des Visionsprozesses informierte Felix Goldinger. „Insgesamt haben sich über 4300 Menschen mit ihren Ideen, Sichtweisen und Erfahrungen eingebracht“, so sein positives Fazit.

Bistum lässt sich beraten

Generalvikar Andreas Sturm kündigte einen Strategieprozess für das Bistum an. Ausgehend von der Vision wolle man nun eine konkrete Handlungsstrategie für das Bistum entwickeln. Ziel sei, in einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt die pastoralen Schwerpunkte des Bistums zu bestimmen. Bis zum April des kommenden Jahres soll die Strategie des Bistums stehen. Begleitet wird der Strategieprozess von dem Essener Beratungsinstitut „2denare“ unter Leitung von Thomas de Nocker, der mehrere Bistümer in Deutschland berät. „Entscheidungen müssen unausweichlich getroffen werden“, sagte er. Selbstkritik übte Generalvikar Andreas Sturm im Blick auf die Sparvorschläge, die er im Januar vorgelegt hatte. „Diese Vorschläge haben bei vielen zu Verunsicherung geführt.“ Sie seien zum „falschen Zeitpunkt gekommen“, entschuldigte sich Sturm.

Ein weiterer Schwerpunkt der Versammlung war die Beratung und Verabschiedung der neuen Geschäftsordnung. Dabei ging es vor allem um die Hinzuwahl weiterer Mitglieder. Künftig gilt: Gewählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen. Die nächste Diözesanversammlung ist für Ende November geplant. sal