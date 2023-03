Kita Cité de France in Speyer freut sich über Zertifikat

Speyer. Die städtische Kita Cité de France erhielt zum dritten Mal das Zertifikat „Reggio-inspirierte Einrichtung“. Nach einer umfassenden Bewertung durch Prof. Tassilo Knauf, dem Ehrenvorsitzenden und Mitbegründer von Dialog Reggio Deutschland, hat er im Rahmen einer kleinen Feierstunde das Zertifikat übergeben.

„Als zuständige Dezernentin bin ich froh und stolz, dass die Kita Cité de France erfolgreich rezertifiziert wurde und möchte allen Mitarbeitenden, die sich dafür eingesetzt haben, von Herzen für ihr Engagement danken. Die Reggio-Pädagogik mit der äußerst positiven Gesamtausrichtung der Erziehung rückt den Fokus weg von den Schwächen und sieht stattdessen die Stärken der Kinder – eine Herangehens- und Sichtweise, bei der die Kinder nur gewinnen können“, resümiert Bürgermeisterin Monika Kabs.

Die Reggio Emilia-Pädagogik basiert auf der Überzeugung, dass Kinder von Geburt an neugierig und aktiv sind und ihre Umgebung erforschen wollen. Die Rolle der Erzieherinnen und Erzieher besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, das die Kreativität, die Vorstellungskraft und die Selbständigkeit der Kinder unterstützt und fördert. Die Haltung der pädagogischen Fachkraft spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Sie schafft eine Kultur des Zuhörens und der Beziehung.

Liebevolle Atmosphäre schaffen

Die Kita Cité de France hat diese Philosophie vor zwölf Jahren noch unter der damaligen Leitung von Rosi Henrich für sich entdeckt und kontinuierlich weiterentwickelt. Die Erzieherinnen und Erzieher haben eine liebevolle und respektvolle Atmosphäre geschaffen, in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen und ihre Persönlichkeit entfalten können. Die besondere Philosophie zeigt sich auch im Umgang der Teammitglieder untereinander: „Wir arbeiten hier in einer wertschätzenden Atmosphäre zusammen und profitieren von den wunderbaren Fähigkeiten jedes Einzelnen, dies steigert die Qualität der pädagogischen Arbeit sowie das Wohlbefinden der Mitarbeiter“, weiß Katja Dietrich, die vor einem Jahr die Leitung übernommen hat: „Wir haben hier im Team kaum Personalwechsel zu verzeichnen, was zeigt, wie sehr die Mitarbeitenden die Atmosphäre in der Kita schätzen.“

Bei der Rezertifizierung wurde an Themen wie Raumgestaltung, Projektarbeit und Dokumentation gearbeitet und sich sowie die pädagogische Arbeit kritisch hinterfragt. Den Prozess begleitete Prof. Dr. Tassilo Knauf und bereicherte die Arbeit des Teams mit fundiertem Fachwissen und Impulsen.