KKO spielt in Speyer mit Erb „Timeline“

Unter dem Titel „Timeline“ spielt das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) seit langer Zeit einmal wieder in der Region: Am 3. September stehen um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Speyer Werke von Felix Mendelssohn, Astor Piazzolla und Arvo Pärt auf dem Programm. Die Leitung sowie die solistischen Partien auf der Violine übernimmt der junge Geiger Paul Erb. In dem einstündigen Programm stehen sich laut KKO drei Werke gegenüber, „die unterschiedlicher kaum sein könnten“. Der reine Minimalismus Pärts sowie die bestechende Klarheit des jungen Mendelssohn träfen auf „Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires“, geprägt von der ausladenden und lebensbejahenden Sprache Piazzollas“, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem Konzertabend feiere man „die Rückkehr der Musik und Konzerte“ würdig, wie das KKO meint. dms

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1