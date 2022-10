Klänge statt Kanonen

Speyer. Das alttestamentliche Jericho steht für die Macht der Musik. Die Verteidigungswälle der Stadt werden nicht von Kanonen zertrümmert – sie fallen unter dem Klang von Hörnern und Trompeten. Eine Portion Glaubenszuversicht aufseiten der Eroberer gehört freilich dazu, wie Georg Friedrich Händel in seinem Oratorium „Joshua“ beflissen dokumentiert. Das gewaltige, aber eher selten aufgeführte Opus ließ zum Abschluss der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer die Mauern der St.-Josephskirche zwar nicht einstürzen, aber immerhin erbeben.

Josua ist jener Anführer, den Gott in der Nachfolge des Mose auserwählt hat, um die Israeliten ins gelobte Land zu bringen. Das Schlachtengetümmel findet in Händels Oratorium dramatischen Ausdruck; die Klanggewalt durch Chor und mit Blechbläsern besetztes Orchester versinnbildlicht eine Macht, die sich auf eine göttliche Legitimation beruft. Was aus heutiger Sicht und mit Blick auf ähnliche kriegerische Begründungen eher bedenklich scheint, wird in Händels Musik getreu der biblischen Textur als verdienter Sieg der Rechtgläubigen über deren Feinde gedeutet. Mögen die Klänge der „Posaunen von Jericho“ auch Gewaltlosigkeit insinuieren, so verheißen sie den Bewohnern ihrer Stadt doch keineswegs eine Zukunft unter harmonischen Bedingungen.

Dies wäre ein Stoff, der sich mit Blick auf aktuelle Entwicklungen auch unter ästhetischen Gesichtspunkten zu rechtfertigen hätte. Doch Händel hat in den alttestamentlichen Bericht eine Liebesgeschichte eingeflochten, in der Achsah und der israelitische Heerführer Othniel das Kriegsgeschehen aus individueller Perspektive erleben. Während das Heer zum Angriff rüstet, tummeln sich die Liebenden in ihrem Idyll. Und die Flöte lässt eine Drossel dazu tirilieren.

Joowon Chung (Sopran) und David Erler (Altus) geben den beiden Liebenden dank ausgeprägten poetischen Empfindens ein zartes Profil. Freilich muss Othniel dann doch in den Krieg, aber zum Lohn bekommt er seine Achsah zur Frau, was der Landnahme der Israeliten am Ende das Odium einer von Gott gewirkten Rechtschaffenheit verleiht. Das hervorragende Quartett der Vokalsolisten vervollständigen Konstantin Wolff, der den Kundschafter Caleb und Vater Achsahs mit seinem mächtigem Bass als entscheidenden Protagonisten in diesem biblisch-historischen Tableau verortet. Gleichwohl herausragend Tenor James Gilchrist, der als Joshua nicht nur gesanglich, sondern auch darstellerisch in der Rolle seines Lebens zu sein scheint.

Der Speyerer Domkantor Joachim Weller leitet mit engagiertem wie sensiblem Einsatz sowie mit stupender Übersicht eine Aufführung, die in allen Belangen auf hohem Niveau anzusiedeln ist. Der Domchor Speyer ist in allen Stimmlagen ausgezeichnet besetzt und proportioniert, dynamisch und kraftvoll im Ausdruck, sicher in den Fugati-Passagen, strahlend im Siegesmarsch. Den Jubelgesang „See, the conqu’ring hero comes“ (Seht, der siegreiche Held kommt), dessen Melodie sich im Weihnachtschoral „Tochter Zion“ wiederfindet, inszeniert der Chor mit hymnischer Wucht – und in Vorausdeutung auf einen vollendeten Typus des Helden: des Erlösers.

Das vorzügliche Barockorchester L’arpa festante überwindet mit schmetternden Hörner- und Trompetenfanfaren nicht nur wehrhafte Stadtmauern, sondern sorgt auch für kosmische Wunder: ein lange schwebender Ton in Geigen, Oboen und Trompete vermeldet, dass Sonne und Mond ihren Lauf am Himmel für einen Moment eingestellt haben. Einer von vielen bewegenden Augenblicken, die in der Josephskirche viele Gemüter berührt haben dürften.