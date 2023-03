Klagelieder des Jeremias im Dom zu Speyer

Speyer. Eine musikalische Klage mit Vokalmusik der Renaissance erwartet das Publikum beim zweiten Konzert der Reihe „Cantate Domino“ am Samstag, 4. März, um 18 Uhr in der Krypta des Doms zu Speyer. In dieser Veranstaltung besteht eine der seltenen Möglichkeiten, das exquisite Vokalquintett mit Franz Vitzthum (Cantus), Terry Wey (Altus), Daniel Schreiber (Tenor), Sebastian Hübner (Tenor) und Matthias Horn (Bariton) mit A-cappella-Werken der Renaissance zu hören, die allesamt für die Liturgie der Karwoche komponiert wurden: die berühmten „Lamentationen“ von Thomas Tallis und Orlando di Lasso.

Traurig schön, expressiv und kunstvoll konstruiert sind diese Lamentationen, basierend auf Texten des Propheten Jeremias. Eins der berührendsten Werke stammt vom englischen Komponisten Thomas Tallis, der Mitglied der angesehenen königlichen Kapelle war. Er schuf mit seiner Klageliedvertonung „The Lamentations of Jeremiah“ eine Musik, die mit ihren harmonischen Spannungen und einer ausgereiften Polyphonie auf höchsten Niveau ihrer Zeit stand. Weitere Werke von Christóbal de Morales, Thomas Crecquillon und William Byrd komplettieren das Programm.

Der Eintritt zur Reihe Cantate Domino ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.