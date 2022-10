Speyer. Die SchUM-Kulturtage 2022 in Speyer gehen in die zweite Hälfte. Am Sonntag, 30. Oktober, sind die gebürtigen Jerusalemer Noga-Sarai Bruckstein und Yoed Sorek um 16 Uhr zu Gast im Gemeindesaal der Synagoge Beith Schalom. „Lecha Dodi – Komm mein Freund“, lautet der Titel ihres Programms, das die einleitenden Worte einer Hymne zur Begrüßung des Schabbats aufnimmt. Das Duo präsentiert ein vokales und instrumentales Programm, welches neben Liedern und Gebeten aus dem Schabbat-Gottesdienst auch klassische Musik und Klezmer umfasst.

Dr. Lenelotte Möller gibt dann am Mittwoch, 2. November, um 18.30 Uhr im Stadtratssitzungssaal Einblicke in das Leben und Wirken der bedeutenden Rabbiner – auch die Weisen von Speyer genannt – der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde.

Maria Azova ist Konzertmeisterin des der Freiburger Phiharmoniker. © Mischa Blank

Auf eine künstlerische Spurensuche begeben sich am Freitag, 11. November, um 19 Uhr Komponist Apollonio Maiello und die Schauspielerin Janina Picard. Gemeinsam spüren sie dem Heimatverständnis der deutschstämmigen jüdischen Dichterin Rose Ausländer nach. Der musikalisch-literarische Abend findet im Historischen Ratssaal statt.

Am Sonntag, 13. November, spielt die erste Konzertmeisterin des Philharmonischen Orchesters Freiburg, Maria Azova, gemeinsam mit Adi Bar im Gemeindesaal der Synagoge. Ihr neues Programm „Lyrische Romanzen – Klang der jüdischen Seele“ umfasst eine Sammlung jüdischer und russischer Charakterstücke sowie Werke von Perlman, Rubinstein, Ben Haim und J. Engel.