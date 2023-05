Klangpralinés vom Feinsten

Speyer. Mit einem Auftritt des „Duos Harfenzauber“ wird die Reihe Konzert am Nachmittag am Mittwoch, 10. Mai, um 15 Uhr im Historischen Ratssaal fortgeführt. Mit ihrem Programm „Klangpralinés verschiedenster Geschmacksrichtungen“ nehmen Melanie und Ulrich Knopp ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die in die wildromantischen Highlands Schottlands und an die Ufer der Seine in Frankreich führt. Daneben erklingen außergewöhnliche Kreationen aus Irland, temperamentvolle Flamencos sowie eingängige Rock- und Filmballaden.

Melanie (Harfe, Querflöte und Akkordeon) und Ulrich Knopp (Harfe und Gitarre) lernten sich 2010 kennen und begannen, an einem gemeinsamen Repertoire zu arbeiten, das sie ein Jahr später erstmals bei einem Konzert vorstellten. Seitdem überraschen die beiden ihr Publikum immer wieder mit ihrer Vielseitigkeit und mit Kombinationen verschiedener Instrumente.

Insgesamt vier Veranstaltungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm der kostenfreien Konzertreihe. Der Ratssaal im Obergeschoss des Rathauses ist mit einem Fahrstuhl über die Städtische Galerie im Kulturhof Flachsgasse zu erreichen. Interessierte, die diesen Zugang nutzen möchten, melden sich bitte vorab beim Kulturbüro telefonisch unter 06232/14 23 66 oderper E-Mail an kulturbuero@stadt-speyer.de. zg