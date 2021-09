„Klaus und Ich“ in Heiliggeistkirche

Speyer. Das Zimmertheater Speyer lädt in die Heiliggeistkirche ein. „Klaus und Ich“ sind hier am Mittwoch, 15. September, ab 20 Uhr zu erleben. Die Veranstalter kündigen einen „rockigen Abend mit fetziger Musik“ an. Der Eintritt dazu ist kostenlos.

Eine Reservierung mit Kontaktformular ist im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, unter Telefon 06232/7 20 18 oder als E-Mail an die Adresse tickets@zimmertheater-speyer.de mit Namen, Adresse und Telefonnummer aller Besucher möglich. „Derzeit dürfen nur vollständig Geimpfte, Genesene sowie aktuell Getestete das Theater besuchen“, heißt es in der Pressemitteilung des Theaters. „Es besteht Maskenpflicht, am Platz kann sie abgenommen werden.“

Die jeweils gültigen Corona-Regelungen veröffentlicht das Zimmertheater online auf seiner Internetseite www.zimmertheater-speyer.de. zg

