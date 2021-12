Kleine Steine – große Hilfe

Speyer. In ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen barrierefreien Zugang zu Geschäften oder Cafés zu ermöglichen, geht in manchen Fällen fast spielend leicht. Der Verein Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen (Seht) baut aus Legosteinen Rampen für Rollstuhlfahrer und Menschen, die auf einen Rollator angewiesen sind. 20 Rampen sind so entstanden, ein Paar wurde jetzt gemeinsam mit Rhett-Oliver Driest vorgestellt, der in Speyer die Belange der Menschen mit Behinderung vertritt.

Menschen mit Beeinträchtigungen helfen Menschen mit anderen Beeinträchtigungen – das ist das Ziel der Aktion. Die von Teilleistungsschwächen Betroffenen haben Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeitsdefizit-, emotionale-, Sprech- und Sprachstörungen, Lern- und Leistungsschwierigkeiten oder Autismus-Spektrum-Störungen. Der Verein Seht fördert deren Selbstständigkeit und spricht dabei generationenübergreifend Menschen an – von Jugendlichen bis hin zu Menschen, die demnächst das Rentenalter erreichen.

Fotostrecke Speyer: Lego-Rampen erleichtern Mobilität 10 Bilder Mehr erfahren

Die Arbeit soll die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Das Rampenprojekt lief über gespendete Legosteine. Ein Zuschuss der Firma Thor-Chemie finanzierte die Anschaffung weiterer Steine sowie der Komponenten Spezialkleber, Moosgummi und Platten. Montiert wurde bei fünf Treffen, die auch Gelegenheit zum Austausch und zur Geselligkeit boten und stets von einer Psychologin begleitet wurden.

Die Rampen sind sehr beliebt, weil sie sehr leicht sind und schnell angepasst werden können. Wie Seht-Vorsitzende Inge Bellmann erklärt, läuft die Aktion in vielen Städten erfolgreich. Die Speyerer Wählergruppe unterstützt den Verein aktuell mit ihrer Buttonverkaufsaktion. Der virtuelle Button kann bis ins neue Jahr für 1,50 Euro per Paypal gekauft werden. mm

