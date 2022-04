„Kleiner Wochenmarkt“ erstmals an Gründonnerstag

Speyer. Zur Verbesserung des Nahversorgungsangebotes im Süden der Stadt haben sich die Stadt Speyer und der Stadtteilverein Speyer-Süd zusammengetan und einen neuen, „kleinen Wochenmarkt“ organisiert. Ab Gründonnerstag, 14. April, findet dieser regelmäßig donnerstags zwischen 12 und 17 Uhr auf dem Platz der Stadt Ravenna statt.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler freut sich über das neue Nahversorgungsangebot: „Für die Attraktivität einer Stadt, für generationengerechtes Wohnen und Leben sowie auch für den Klima- und Umweltschutz, ist es besonders wichtig, dass die Menschen die Dinge des täglichen Bedarfs wohnortnah und möglichst barrierearm einkaufen können. Ein Wochenmarkt mit frischen, regionalen Produkten ist dafür besonders geeignet. Ich danke daher allen Engagierten, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir auf dem Platz der Stadt Ravenna in neues Angebot etablieren können.“

„Die fehlende Nahversorgung im Stadtteil Vogelgesang ist ein Thema, das die Bürger und den Stadtteilverein Speyer-Süd schon lange beschäftigt“, ergänzt Frank Scheid, Vorsitzender des Stadtteilvereins Speyer-Süd. „Deshalb freuen wir uns, dass es zusammen mit der Stadtverwaltung nun gelungen ist, erste Betriebe für unseren kleinen Markt zu gewinnen. Wir arbeiten daran, weitere Beschicker für ein vollständiges Warenangebot zu werben.“

Anbieter willkommen

Beim ersten Termin am 14. April macht der Obst- und Gemüsestand des landwirtschaftlichen Familienbetriebs Schmitthof aus Lingenfeld den Auftakt. Er bietet regionale und saisonale Produkte an. Vor Ostern auch Eier, gefärbt und ungefärbt, vom eigenen Hof sowie Eierlikör und andere Leckereien fürs Osterfest. Ab dem 21. April kommt dann die Metzgerei Morgenstern dazu. Weitere Anbieter seien willkommen.