Klezmer-Express macht Halt in Speyer

Speyer. Ein Klezmer-Express fegt am Donnerstag, 20. Oktober, um 19 Uhr durch den Alten Stadtsaal in Speyer. Freygish 3 Express – das sind Lömsch Lehmann an Saxofon und Klarinette, Dr. Michael Beutelspacher an der Gitarre und Mario Fadani am Kontrabass. Sie alle eint die Faszination für die Klezmermusik und ihre vielfältigen traditionellen Einflüsse aus Orient und Okzident sowie der Neuen Welt.

Gleichzeitig behält sie sich immer die Offenheit für Neues vor. Eben dieses Spannungsfeld spiegelt sich in der Musik der Band wider. Schon immer waren Klezmermusiker offen für neue Einflüsse, und so nutzen Freygish 3 Express die Ausdrucksmöglichkeiten dieser Musikrichtung, um zu zeigen, dass Klezmermusik auch im Surf-Coltrane-Bulgar-Psychedelic-Style funktioniert.

Tickets gibt es zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, in der Tourist-Information Speyer, über das Online-Ticketportal Reservix sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht.

Das Konzert ist eingebettet in den Rahmen der SchUM-Kulturtage. Diese finden in den drei SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz im Zeitraum von September bis Dezember statt. Im Mittelpunkt steht die facettenreiche jüdische Kultur, die an verschiedenen Orten der Städte mit Vorträgen, in Musik und Theater, mit Weiterbildungsangeboten sowie in gemeinsamen Gedenkstunden erlebbar wird.