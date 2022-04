Klimagebet wird fortgesetzt

Speyer. Das ökumenische Klimagebet findet jeden ersten Sonntag im Monat jeweils um 18 Uhr statt. Schon während der Klimakonferenz in Glasgow im November 2021 hatte der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer, der Evangelischen Kirche der Pfalz und des Diakonischen Werkes der Pfalz an mehreren Orten zum Klimagebet eingeladen.

Der Krieg in der Ukraine zeige nicht zuletzt den Zusammenhang zwischen ökologischen Fragen und Frieden – man komme nicht umhin, sich für ein friedvolles Zusammenleben einzusetzen, schreiben die Veranstalter. Das Gebet dauert 20 bis 25 Minuten. In Landau findet das Klimagebet diesmal auf dem Stiftskirchenplatz statt, in Neustadt auf dem Marktplatz. In Schifferstadt trifft sich eine Gruppe auf dem Kreuzplatz (Hauptstraße). zg

