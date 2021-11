Klimawende kostet viel Geld

Speyer. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Speyer (SWS) beschloss jetzt eine Gesamtinvestitionssumme von 18,2 Millionen Euro für 2022. 4,3 Millionen setzen die SWS in den Sparten Strom, Erdgas und Wasser für die Erweiterung und Erneuerung ihrer Netze, Anlagen und Hausanschlüsse ein. „Dabei hat – wie in den Vorjahren – die Trinkwasserversorgung Priorität“, so Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Für die Planung der dritten Aufbereitungsstufe des Wasserwerks Nord sollen 650 000 Euro investiert werden. Der Bau soll ab 2023 erfolgen: „Wir müssen das Wassergewinnungsgebiet Nord aus Redundanzgründen sowie Schonung der vorhandenen Brunnen kurz- bis mittelfristig weiter erschließen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein neuer Brunnen sei im Herbst fertiggestellt worden, ein weiterer gehe Mitte 2022 in Betrieb. OB Stefanie Seiler nannte als Aufsichtsratsvorsitzende den Klimawandel mit immer häufigeren Hitzeperioden und Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung mit als Grund für die bereits getätigten und bevorstehenden Investitionen.

1,8 Millionen Euro werden in den Bereich Fern- und Nahwärmeversorgung investiert. Um das Großprojekt Smart City voranzubringen, wird auch 2022 in Telekommunikationsinfrastruktur investiert. 4,7 Millionen Euro sollen für Vermarktung und Ausbau des Clustergebiets Nord (rund um den Bussardweg) und weitere Gebiete, die nach Nachfrage priorisiert werden, eingesetzt werden. Für Gewerbetreibende und Einrichtungen außerhalb des Clusters stehen 650 000 Euro zur Verfügung. Zusätzliche Investitionen zur Optimierung der digitalen Infrastruktur in der Domstadt sind mit dem Wlan-Ausbau in der Innenstadt sowie dem Ausbau der LoRaWan-Funkstrecke geplant.

Setzen auf Solarstrom

Weitere 4,8 Millionen Euro setzen die SWS 2022 für den Ausbau der Photovoltaik ein. 3,9 Millionen davon sollen in drei Freiflächen-Photovoltaikanlagen investiert werden. Eine Anlage ist am Müllberg zu der bereits bestehenden Freiflächenanlage geplant, um den Stromeigenbedarf der Kläranlage auf Dauer zu hundert Prozent zu decken. Bei den beiden anderen Anlagen handelt es sich um eine schwimmende PV-Anlage auf einem Baggersee im regionalen Umfeld sowie um eine Anlage auf dem Hallendach eines Industrieunternehmens. Die Anlagen waren bereits im Investitionsplan 2021 vorgesehen, konnten wegen der aktuellen Genehmigungslage aber nicht realisiert werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch soll die Elektroladeinfrastruktur in Speyer weiter ausgebaut werden. 500 000 Euro sind im Planansatz 2022 vorgesehen für Normal-, Schnellladepunkte sowie private und öffentliche Ladekonzepte.

Die Investitionen für das Erlebnisbad Bademaxx liegen bei 99 200 Euro. Eine Million soll die Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes mit Busparkspur zwischen Rheinhafen, Jugendherberge und Bademaxx mit 165 Parkplätzen fließen – inklusive Stellplatz für 20 Wohnmobile. zg