Klimawünsche auf Bänder schreiben

Speyer. Die Bewegung „Fridays for Future“ ruft unter dem Hashtag #AlleFürsKlima zu einem globalen Klimaaktionstag am Freitag, 24. September, auf. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz unterstützen den Aufruf. „Wir müssen jetzt handeln, um die Klimakrise und das weltweite Artensterben einzudämmen, denn es scheint klar, dass wir das notwendige 1,5-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens schon jetzt nicht einhalten können“, erklärt Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Die Reduzierung der CO2-Emissionen sei der entscheidende Schlüssel, um die globale Erderwärmung zumindest abzubremsen.

„Wenn wir jetzt nicht entschlossen gegensteuern, werden ökologische Kipppunkte überschritten, die das Klima auf Jahrhunderte hin verändern können. Damit werden ganze Regionen unbewohnbar. Die Folgen werden eine Verschärfung des Hungers und ein Anschwellen der weltweiten Flüchtlingsströme sein“, fordert Generalvikar Andreas Sturm einen konsequenten Klimaschutz.

Die Demonstrationen zum Klimaaktionstag sollen ein Zeichen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, eine klima- und umweltfreundliche Landwirtschaft und eine artgerechte Tierhaltung setzen. Gefordert werden Investitionen in klimafreundliche Technologien und eine sozialökologische Transformation der Wirtschaft. „Die Folgen des Klimawandels treffen vor allem die Menschen in den wirtschaftlich schwächeren und weniger geschützten Regionen der Erde“, warnt Wüst. „Daher ist Klimaschutz auch ein Gebot der internationalen Gerechtigkeit und der Solidarität mit den Menschen in den Ländern des globalen Südens“, unterstreicht Sturm.

Die Umweltbeauftragten der beiden Kirchen, Sibylle Wiesemann und Steffen Glombitza, werben im Blick auf die Bundestagswahl dafür, sich über die Klimaschutzziele der Parteien zu informieren und diese bei der Entscheidung zu bedenken.

Öffentlich Zeichen setzen

Um Klimawünsche sichtbar zu machen, hat ein Bündnis mehrerer Organisationen die Aktion „Klimabänder“ gestartet. Wochenlang werden in ganz Deutschland Klimawünsche der Menschen gesammelt und im öffentlichen Raum aufgehängt. „Jeder kann Klimabänder basteln, beschriften und aufhängen“, sagt Glombitza. „Die Klimabänder können am Fahrrad, am Rucksack, am Baum im Vorgarten oder am Balkon befestigt werden.“ Ab Mitte August werden alle Klimabänder eingesammelt. Die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz richtet eine Sammelstelle und hängt sie ab sofort an den Zaun in der Großen Himmelsgasse 3 in Speyer“, informiert Sibylle Wiesemann. Die Klimawünsche werden klimaneutral mit Fahrrädern nach Berlin gefahren und sind Teil einer Demonstration. is