Kommunale Impfstelle in Speyer geschlossen: Die letzten Spritzen

Speyer. Während die steigenden Infektionszahlen in China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) große Sorgen bereiten, nimmt die Zahl an Impfwilligen in Deutschland kontinuierlich ab. Davon betroffen sind auch Kommunale Impfstellen wie in Speyer. Mit der landesweiten Schließung der Impfzentren stellt auch die Impfstelle im ehemaligen Stiftungskrankenhaus ihren Betrieb ein. Die letzten Spritzen wurden am gestrigen Nachmittag gesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Dr. Klaus-Peter Wresch, der in Personalunion mit der Ärztlichen Direktorin Dr. Cornelia Leszinski vom Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer das Amt eines medizinischen Fachberaters der Stadt Speyer ausübt, ist die Schließung ein gefährliches Signal an die Bevölkerung, das die Pandemie vorbei sei. Sie verleite dazu, die Masken beiseite zu legen und auf weiterhin dringend notwendige Impfungen zu verzichten. Was die Corona-Pandemie anbelange, habe sich der Föderalismus als Hemmnis erwiesen, da jedes Bundesland seine eigenen Regeln aufgestellt habe, was erheblich zur Verunsicherung der Bürger beigetragen habe, so der medizinische Experte.

Kommunale Impfstelle in Speyer geschlossen: Angebot der Arztpraxen und Apotheken reicht aus

Wresch erinnerte auch daran, dass es für die Praxen der niedergelassenen Ärzte vor allem in der Anfangsphase der Pandemie nicht einfach gewesen sei, die Organisation und den logistischen Aufwand zum Beispiel bei der Beschaffung von Impfstoffen zu stemmen. Zudem habe die Gefahr bestanden, dass die Arztpraxen sich aufgrund eingeschränkter Raumkapazitäten in Spitzenzeiten der Pandemie zu Zentren der Ansteckung entwickeln würden. Das sei nun aber kein Thema mehr, da ein großer Teil der Bürger die Schutzimpfung bereits erhalten habe. Bei der weiterhin rückläufigen Zahl an Impfwilligen reiche das Angebot der Arztpraxen und einiger Apotheken daher bis auf Weiteres aus. Wresch empfahl dennoch dringend, sich ein halbes Jahr nach der vierten Impfung ein fünftes Mal impfen zu lassen. Ein Appell, dem seiner Meinung nach bei bisher 160 000 Corona-Toten in Deutschland vor allem von älteren Leuten Folge geleistet werden sollte.

Mehr zum Thema Kundgebung Kampf um den Erhalt von Kaufhof in Speyer Mehr erfahren

Dass die Gefahr auch in Speyer noch lange nicht gebannt ist, zeigt die Erkrankung von 20 Bewohnern und fünf Mitarbeitern des Diakonissen Seniorenzentrums „Haus am Germansberg“, die sich in dieser Woche mit dem Coronavirus infiziert haben. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die am Vormittag gemeinsam mit Bürgermeisterin Monika Kabs in die kommunale Impfstelle gekommen war, um den dortigen Mitarbeitern für ihren Einsatz im Dienste der Gesellschaft zu danken, kritisierte die inzwischen fehlenden finanziellen Unterstützungen durch Bund und Land, die letztlich dazu geführt hätten, dass man die kommunale Impfstelle als eine der letzten Einrichtungen dieser Art in Rheinland-Pfalz nun ebenfalls schließen müsse.

DRK-Arzt Christian Frank setzt dem Speyerer Stadtrat Dr. Owe-Karsten Lorenz eine der letzten Spritzen. © Meyer

Nicht wenige der bisher 40 Mitarbeiter müssten sich nun um eine andere Beschäftigung bemühen, bedauerte die Stadtchefin. Sollten die Infektionszahlen wieder exorbitant steigen, sei ein erneutes Hochfahren der Impfstelle nicht auszuschließen, ließ Seiler anklingen.

Kommunale Impfstelle in Speyer geschlossen: Lachendes und weinendes Auge

Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann gehört zu denen, die die Schließung der Impfstelle mit einem weinenden und lachenden Auge zur Kenntnis nehmen. „Die Betreibung des Impfzentrums und später der kommunalen Impfstelle ist eine absolute Erfolgsgeschichte“, bekräftigte Eymann. Was die Impfquoten anbelange, sei man vor allem im Impfzentrum führend in Rheinland-Pfalz gewesen. Die Zahlen seien zwar rückläufig, aber man müsse gedanklich wach bleiben, fand er auch mahnende Worte.

Dem schloss sich Christian Frank vom Deutschen Roten Kreuz gerne an. Der Arzt war schon beim Impfzentrum dabei und berichtete, dass in diesem Jahr insgesamt 8367 Personen geimpft worden seien. Im Dezember nahmen seinen Angaben zufolge nur noch 349 Impfwillige das Angebot der Kommunalen Impfstelle in Anspruch. Einen Appell an die Eigenverantwortung der Bürger zur weiteren Immunisierung richtete auch die stellvertretende Impfstellen-Leiterin Doris Becker vom DRK-Kreisverband Speyer.