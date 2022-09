Konstantin Wecker nimmt Ulrich Zehfuß unter Vertrag

Speyer. Der renommierte Speyerer Liedermacher Ulrich Zehfuß („Ulis Wohnzimmer“) unterzeichnet für sein drittes Soloalbum einen Vertrag mit Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“. „Ulrich ist ein Liedermacher, der singt, weil er ein Lied hat und nicht aus anderen Erwägungen heraus. Deshalb ist er bei ,Sturm & Klang’ genau richtig“, sagt Wecker laut Pressemitteilung. Zehfuß freut sich natürlich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Label, das sich weit über sein Genre hinaus in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat.

„Sturm & Klang“ ist ein echtes Liedermacher-Label, bei dem es in erster Linie darum geht, was man zu sagen hat. „Ich freue mich sehr, dass wir uns gefunden haben“, meint der Speyerer. Das neue Album wird die insgesamt achte Veröffentlichung des Musikers sein, der bereits in den Neunzigern mit seiner Band „Bunt“ europaweit Konzerte gab und heute auch mit eigenen Song-Salons von sich reden macht, zu denen sich Stars der Szene wie Heinz Rudolf Kunze, Pe Werner oder Sebastian Krämer ein Stelldichein geben.

Erfolgreiche Solokarriere

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Ulrich Zehfuß und Konstantin Wecker. © Cartas

Als Zehfuß nach der Auflösung seiner Band 2016 mit seinem Solodebüt in die Singer-Songwriter Szene zurückkehrte, empfing man den eleganten Musiker in seinen Vierzigern mit offenen Armen: Die Jury der deutschen Liederbestenliste kürte „Dünnes Eis” zum Album des Monats, das Fernsehen des SWR klopfte die Kissen der Promi-Couch für ihn auf, widmete ihm ein Porträt, während man ihn im Deutschlandfunk begeistert als „einen der interessantesten deutschen Liedermacher” betitelte.

Uli Zehfuß hatte ein Album produziert, das berührt: „Popmusik im besten Sinne – voller wunderbarer kleiner Alltagsbeobachtungen”, urteilte damals der Saarländische Rundfunk (SR). Im Februar 2021 erschien nach einigen Vorab-Singles mit „Erntezeit“ der zweite Soloaufschlag, der wieder begeisterte Kritiken erntete und erneut in der Liederbestenliste landete. „Ein intimes Singer-Songwriter-Album, das mit einer beschwingten Schwere besticht, wie es sonst nur ,Element of Crime’ und nicht sehr viele andere hinbekommen”, war damals in unserer Zeitung zu lesen. Darüber hinaus gehört Zehfuß seit Jahrzehnten zur Liedermacher-Familie „SAGO“, die vom 2015 verstorbenen Liederdichter Christof Stählin gegründet wurde.

Das Label „Sturm & Klang“ veröffentlicht Produktionen von Konstantin Wecker (Studio- und Livealben) und anderen vielfach von Konstantin Wecker selbst geschätzten und geförderten Künstlerinnen und Künstlern auf Tonträgern und digitalen Verbreitungswegen. Weckers lebenslange Literaturleidenschaft insbesondere für die Lyrik und sein immer wieder konstatiertes kraftvolles Auftreten als Künstler am Klavier legten die Anspielung auf die Strömung „Sturm und Drang“ der deutschen Literatur der Aufklärung nahe – die Basis für sein Label mit dem Namen „Sturm & Klang“, heißt es in der Pressemitteilung. zg