Konzert mit Wow-Effekt zum Zehnjährigen

Speyer. Das ist schon ein besonderer Grund ein Konzert zu machen: Der Chor Rainbow wird zehn Jahre jung! Am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr ist es soweit und die Dreifaltigkeitskirche Speyer wird zum Konzertsaal.

Leiterin Nadia Lyons hat ein ungemein vielfältiges Programm zusammengestellt, das dem Chor Laune macht und Gäste begeistern soll. Highlights aus zehn Jahren stehen in unterschiedlichen Besetzungen auf dem Programm. Aus dem kleinen Projekt ist ein richtiger Chor geworden, der sich die Begeisterung für Pop, Swing, Traditionals, Jazz und an alten Musicals bewahrt. Da trifft Tri Martolod auf Gershwin, erklingen Cold Play und Leonard Cohen. Geburtstagsgäste sind die Young Voices aus Altrip – beim gemeinsamen Singen mit Wow-Effekt. Tickets per Online-Reservierung (15/12 Euro) per E-Mail an info@rainbow-chor.de oder an der Abendkasse. zg/Bild: Rainbow