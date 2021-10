Konzert und eine Expertenführung

Speyer. Die Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Chororgel in der Gedächtniskirche in Speyer finden ihren würdigen Abschluss am Sonntag um 18 Uhr mit dem ersten Orgelkonzert am neuen Instrument. Professor Dr. Christoph Bossert aus Würzburg wird Werke von Mendelssohn, Schubert, Ritter und Markull darbieten. Das Konzert wird an der großen Kleuker-Orgel auf der Westempore mit Werken von Bach (D-Dur) und Reger (Suite e-moll) beschlossen.

Bossert gilt als einer der führenden Interpreten weltweit, sein Schwerpunkt liegt auf allen Epochen bis zur Moderne. Besonders der romantischen Orgelmusik fühlt er sich verpflichtet, ihn erwarten nun in der Gedächtniskirche adäquate Instrumente. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Zuvor, um 16.30 Uhr, wird in der Kirche eine 45-minütige Orgelführung durch die Orgelbauer und Robert Sattelberger angeboten. zg