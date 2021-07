Konzertreihe im Paradiesgarten beginnt

Speyer. Die Neuauflage der beliebten Open-Air Konzerte im malerischen Paradiesgarten hinter der Speyerer Dreifaltigkeitskirche geht vom 30. Juli bis 1. August ins erste Wochenende. Zur Eröffnung des Festivals bringt Tausendsassa Hering Cerin am Freitag, 30. Juli, um 19 Uhr eine mehr als prall gefüllte Wundertüte mit einer ganzen Schar illustrer Musiker an den Start. Der Auftritt ist bereits ausverkauft.

Im Mittelpunkt stehen Songs des Literaturnobelpreisträgers Robert Zimmerman, besser bekannt als Bob Dylan, der am 24. Mai seinen 80. Geburtstag feierte. So vielfältig wie die illustre Künstlerschar auf der Bühne werden auch die jeweiligen Bearbeitungen der Songs klingen – Überraschungen inbegriffen.

Zwischen 30. Juli und 22. August finden im Paradiesgarten insgesamt 13 Veranstaltungen statt. In das kleine, aber feine Open-Air-Programm integriert werden auch die Konzerte des Festivals „Jazz im Rathaushof“, das pandemiebedingt nicht wie gewohnt stattfinden kann. Darüber hinaus sind wieder zahlreiche Akteure der lokalen und regionalen Kulturszene vertreten.

Tickets sind schon jetzt zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 12) für die Abendveranstaltungen und 10 Euro (ermäßigt 8) für die Vormittagsveranstaltungen oder zum Kultur.Support-Preis von 18 Euro in der Tourist-Info der Stadt Speyer, über das Online-Ticket-Portal Reservix und im Kundenforum unserer Zeitung am Schwetzinger Schlossplatz erhältlich.

Infos und Hygiene- und Schutzmaßnahmen gibt’s hier.