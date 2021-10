Krawall, Liebe – aber immer provozierend

Speyer. „Kunst, Krawall & Liebe“ – so lautet der Titel einer außergewöhnlichen Ausstellung, die am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr beim Künstlerbund Speyer in der Großen Sämergasse 1a eröffnet wird. Präsentiert werden großartige Arbeiten von Rene Burjack, Kennern der Szene auch unter seinem Künstlernamen „BUJA“ bekannt. Zur Eröffnung spricht Vorsitzender Reinhard Ader einführende Worte.

Dann haben die Besucher Gelegenheit, sich mit den Werken eines Künstlers vertraut zu machen, dessen Bekanntheitsgrad sich seit seiner Premierenausstellung im Jahre 2005 auf nationaler und internationaler Ebene kontinuierlich steigerte. Die Erstschau folgte unmittelbar auf ein Kunststudium, das Burjack von 2000 bis 2005 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg absolvierte.

Unglaublich vielseitig

Die Themenvielfalt umfasst in großformatigen Werken Weltpolitik, Popkultur, Street Art und die Welt der Medien. Dabei wird manches aus dem ursprünglichen Zusammenhang herausgenommen und neu arrangiert. Immer vom Reiz inspiriert, neue Blicke auf Altbekanntes zu ermöglichen, was nicht selten im Sinne der „Slow Art“ vom Betrachter ein Verweilen und genaues Hinsehen erfordert.

Dank der außergewöhnlichen Qualität und dem latenten Hang zu besonderen Ausdrucksformen finden sich seine Werke in namhaften Einrichtungen großer Städte und in öffentlichen Räumen. So fertigte „BUJA“ im Auftrag des Wilhelm-Hack-Museums ein sechs mal drei Meter messendes Banner an, das im Außenbereich der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen die Blicke der Passanten auf sich zieht. Zudem gestaltet er in Zusammenarbeit mit Künstlergruppen und in diesem Genre aktiven Organisationen immer wieder alternative Kunstaktionen und Gruppenausstellungen. Seit 2015 arbeitet er als freischaffender Künstler im „Studio D BUJA-Art“ in Dudenhofen bei Speyer.

Die Ausstellung des „Fabulanten und Irritators“ beim Künstlerbund ist räumlich nach den Titelthemen getrennt. Mit Ausnahme eines Bildes von Dezember 2019 sind alle Werke 2020 und 2021 entstanden. Somit konnten selbst Krisenszenarien wie Trump-Krawalle oder der Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis kompositorisch verarbeitet werden. Bereits im Innenhof des Künstlerhauses sind die Wände mit großformatigen Bannern in Mischtechnik auf Leinen zum Thema Kunst bestückt, wobei Rene Burjack teilweise historische Figuren in einen zeitgenössischen Kontext mit Neuzeit-Ikonen aus der Kunst-, Medien- und Alltagswelt setzt.

Von einer existenziellen Sinnsuche gerieben, hat Rene Burjack das Thema „Krawalle“ in fünf Werken voller Action, Umbrüche und polarisierender Gesellschaftskritik dargestellt. Der Titel „Blueh im Glanze“ eines 200 mal 180 Zentimeter messenden Bildes ist da wohl eher satirisch gemeint, denn es strotzt nur so von Tod und Gewalt. In einer bewusst düsteren Farbgebung gemalt, sprechen Anleihen an Picassos Guernica, die Grablegung Christi von Caravaggio oder der abgeschlagene Kopf des von Judith getöteten assyrischen Feldherrn Holofernes als brachiales Detail eine deutliche Sprache.

Maria mit dem Paket

Nicht optisch, aber inhaltlich auf Krawall gebürstet ist das Werk „Oh my“, auf dem eine Marienfigur scheinbar liebevoll ein Paket umarmt. Hier geht es um Kapitalismus und einen überbordenden Konsum, noch verstärkt durch stetige Online-Order bei namhaften Versandhändlern.

Im zweiten Raum „Liebe“ ist es weniger dramatisch. Zugeneigte Köpfe, ein aufgerissener Schmollmund, rot schwellende Lippen, eine scheinbar in Trance versunkene Frau, ein küssendes Liebespaar und ein alles beherrschender Frauenkopf auf dem 240 mal 180 Zentimeter messenden Gemälde „What are you looking at?“ bestimmen die Szenerie. Worauf sich der Blick der geradeaus schauenden Dame gerade richtet, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen. Wie auf einem Graffiti gibt es um sie herum mit Gesichtern, Schriftzügen und technischen Details jedoch eine ganze Menge zu entdecken.

Dass in einigen Bildern auch angedeutete Totenschädel zu sehen sind, soll als Hinweis auf die Vergänglichkeit irdischen Daseins verstanden werden.

Info: Ausstellungsdauer bis 14. November. Bei der Vernissage gilt die 2G-Regel. Übrige Öffnungszeiten unter 3G-Regel. Öffnungszeiten: Samstage und Sonntage 30./31. Oktober sowie 6. / 7./ 13./ 14. November jeweils 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung unter der E-Mail-Adresse rene.burjack@web.de