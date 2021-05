Kreuzung entschärfen

Speyer. Die Stadt erhält für den Ausbau der Straße „Am Hirschgraben“ eine Zuwendung in Höhe von 233 000 Euro, wie die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt mitteilt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid versenden.

„Die Landesregierung unterstützt die Modernisierung der kommunalen Straßen im Land, davon profitiert auch die Stadt Speyer“, stellt Schmitt fest. Die Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Straße „Am Hirschgraben“ im Bereich der Einmündung in die Bahnhofstraße bis zum Knotenpunkt Wormser Landstraße/Pretschengasse.

„Die grundhafte Erneuerung des gesamten Straßenoberbaus mache eine Neuordnung des Straßenraums möglich und damit auch die Schaffung einer eigenständigen Radwegeführung“, erläutert die Verkehrsministerin weiter. Durch die Umgestaltung der Straße würden Verkehrsablauf und -sicherheit in diesem Bereich nachhaltig verbessert, da die bisherige Nutzung des Gehwegs durch Radfahrer im Zweirichtungsbetrieb nicht mehr erforderlich sei. Gefährliche Situationen zwischen Fußgängern und Radfahrern werde es so zukünftig nicht mehr geben. Zudem würden im Zuge der Maßnahme zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, so Schmitt. zg