Krieg vereitelt Feier des Freundschaftsjubiläums

Speyer. In diesem Jahr feiert die Städtepartnerschaft zwischen Gnesen (Gniezno) in Polen und Speyer ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass plante eine Delegation aus Speyer zum Adalbertfest, einer Feier zu Ehren des Hauptpatrons von Polen und Gnesen, am 23. April in die Partnerstadt zu reisen, um dort mit den polnischen Amtskollegen die Verbindung beider Städte zu feiern. Angesichts des Krieges in der Ukraine wurde jedoch in beidseitigem Einverständnis und mit ebensolchem Bedauern entschieden, die Reise nicht anzutreten.

„Eine Absage der Feierlichkeiten, bedeutet keine Absage an die gewachsene und starke Freundschaft zwischen Gnesen und Speyer, die in beiden Orten von starkem bürgerschaftlichem Engagement getragen wird. Die Basis der innereuropäischen Städtepartnerschaft war einst der Aussöhnungsgedanke zwischen den Völkern. Auf diesen sollten wir uns gerade in der heutigen Zeit neu besinnen und als europäische Gemeinschaft zusammenhalten. Brücken bauen, miteinander in Kontakt bleiben und einander verstehen – daran arbeiten wir kontinuierlich.“, so Speyers Bürgermeisterin Monika Kaps.

Hoffen auf zukünftige Feste

„Ich hoffe sehr, dass wir spätestens die Feierlichkeiten anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft dann wieder in gewohnter Manier gemeinsam begehen können“, unterstreicht die 64-Jährige mit Ausblick auf Kommendes.

Die offizielle Partnerschaftsurkunde wurde am 6. April 1992 in Speyer unterzeichnet. Nur zwei Jahre später gründete sich der Freundeskreis Speyer-Gnesen, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Verbindungen zum Ort in der Nähe von Posen pflegt. Noch im selben Jahr fand die erste offizielle Bürgerreise nach Polen statt und ein Jahr später traten beim gemeinschaftlichen Weihnachtsmarkt der Partnerstädte erstmals Sängerinnen aus Polen in Speyer auf.

Regelmäßige Begegnungen

Daraus wurde eine Tradition, die sich, ungeachtet der pandemiebedingten Zwangspause, bis heute großer Beliebtheit erfreut. Seither begegnen sich Ansässige beider Städte regelmäßig bei gemeinsamen Veranstaltungen und Aktivitäten. Die Städtepartnerschaft wurde zuletzt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2017 in Speyer feierlich erneuert. zg