Speyer. In Krisenzeiten können neue Formate entstehen: Im Programm der Volkshochschule lädt die Kustodin des Purrmann-Hauses, Maria Leitmeyer, am Freitag, 5. März, von 17 bis 18.30 Uhr zu einer virtuellen Reise in die Welt der kraftvollen Gemälde des bedeutenden Malerpaares der Moderne, Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann ein.

Online über Zoom, live aus dem Museum, erläutert die Kunsthistorikerin die Werke und erzählt aus dem spannenden Leben zweier charismatischer Künstlerpersönlichkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Stürmische Zeiten“, so lautet auch der Titel der jüngst erschienenen Publikation der Korrespondenz des Künstlerpaares zwischen 1915 und 1943, die von Maria Leitmeyer und Felix Billeter (Hans Purrmann Archiv München) bearbeitet und herausgegeben wurde (wir berichteten).

Mathilde Vollmoellers „Stillleben mit Calla“, das in Paris im Jahr 1911 entstanden ist. Es hängt im Purrmann-Haus Speyer und ist Teil des Livestreams. © Gerhard Kayser

Die Kunsthistorikerin wird von aktuellen Erkenntnissen zu den Biografien berichten, die geprägt sind vom Aufschwung der Kunst zum Jahrhundertwechsel, dem Ersten Weltkrieg sowie den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der NS-Zeit, als Purrmann als entarteter Künstler galt. In dieser von historischen, künstlerischen und persönlichen Umbrüchen geprägten Zeit zwischen Berlin, Langenargen, Rom und Florenz sind die Künstler fest verwurzelt in der künstlerischen Avantgarde Europas. zg

Info: Anmeldung über die Homepage der Volkshochschule unter Kurs 20600 auf www.vhs speyer.de